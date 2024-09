Miedź Legnica - Kotwica Kołobrzeg, typy na mecz 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Miedź – Kotwica, typy i przewidywania

Miedź Legnica pod wodzą trenera Ireneusza Mamrota spisuje się obiecująco i potwierdza, że ma za miar powalczyć o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Obecnie zajmuje trzecią lokatę i w przypadku kolejnej wygranej ma szansę wskoczyć do TOP2. W niedzielę Miedź podejmie przed własną publicznością Kotwicę Kołobrzeg, więc przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Beniaminek po obiecującym początku zaliczył serię dużo gorszych wyników. Mój typ – wygrana Miedzi.

Miedź – Kotwica, ostatnie wyniki

Piłkarze Miedzi Legnica przystąpią do niedzielnego meczu w świetnych humorach, bowiem kilka dni temu wyeliminowali z Pucharu Polski ekipę Rakowa Częstochowa. Od Medalików okazali się lepsi w konkursie rzutów karnych. Wcześniej Miedź ograła w lidze Ruch Chorzów i Górnika Łęczna. W tabeli zajmuje trzecie ze stratą dwóch punktów do drugiej lokaty.

Kotwica Kołobrzeg również znalazła się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Miała jednak dużo łatwiejsze zadanie, bowiem ograła rezerwy ŁKS-u Łódź. Wygrana w PP zakończyła serię bez zwycięstwa, która trwała przez cztery ligowe kolejki. W tym czasie Kotwica remisowała z Górnikiem Łęczna i Wisłą Kraków, a także przegrywała ze Zniczem Pruszków oraz Arką Gdynia.

Miedź – Kotwica, historia

Nie odnotowano wcześniejszych bezpośrednich spotkań tych dwóch drużyn.

Miedź – Kotwica, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu według bukmacherów jest Miedź Legnica. Kurs na jej wygraną wynosi 1.54. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Kotwicy Kołobrzeg jest to z kolei 5.20. Kurs na remis wynosi 3.95. Przy okazji tego starcia zachęcamy ro skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Miedź Legnica Remis Kotwica Kołobrzeg 1.54 3.95 5.20 1.54 3.95 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2024 08:21 .

Miedź – Kotwica, kto wygra?

Miedź – Kotwica, transmisja meczu

Mecz Miedź Legnica – Kotwica Kołobrzeg rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja jest dostępna tylko w internecie. Przeprowadzi ją strona sport.TVP.pl oraz aplikacja TVP Sport. Spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

