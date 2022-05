PressFocus Na zdjęciu: Dimitri Payet

Marsylia – Feyenoord: typy na mecz Ligi Konferencji Europy. Po dużych emocjach w pierwszym spotkaniu, który zakończył się po myśli holenderskiej ekipy, Marsylia w czwartkowy wieczór będzie starała się odwrócić losy rywalizacji i przechylić szalę awansu do finału na swoją stronę.

Marsylia – Feyenoord, typy na mecz i przewidywania

W pierwszym spotkaniu obejrzeliśmy aż pięć goli i sporych emocji spodziewamy się także w czwartkowy wieczór. Marsylia z uwagi na wynik pierwszego meczu będzie musiała zaatakować, natomiast po Feyenoordzie spodziewamy się taktyki z wyczekiwaniem na okazje do wyprowadzania kontrataków. Kto awansuje do finału? Trudno powiedzieć. Ale w rewanżu liczmy na gole. Nasz typ: BTTS

Marsylia – Feyenoord, sytuacja kadrowa

Marsylia w czwartkowym rewanżu wystąpi bez dwóch kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie zobaczymy Leonardo Balerdiego oraz Konrada De La Fuente. Drugiego z nich uraz eliminuje z gry do końca obecnego sezonu.

Na występ od pierwszej minuty w zespole gospodarzy z pewnością liczy Arkadiusz Milik, który przed tygodniem zameldował się na murawie tylko na kilka ostatnich minut.

Z kolei Feyenoord będzie musiał sobie poradzić bez bramkarza Justina Bijlowa i pomocnika Jensa Toornstry.

Marsylia – Feyenoord, ostatnie wyniki

Pierwsze starcie między tymi zespołami odbyło się przed tygodniem. W międzyczasie obie drużyny rozegrały kolejne ligowe spotkania, ale powody do zadowolenia mieli tylko piłkarze Feyenoordu, którzy w wyjazdowym meczu pewnie 3:1 pokonali Fortunę Sittard. Dla zespołu z Rotterdamu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, była to piąta wygrana z rzędu i ósmy kolejny mecz bez porażki. Po raz ostatni Feyenoord z boiska schodził pokonany 20 marca, kiedy na wyjeździe musiał uznać wyższość Ajaksu Amsterdam.

Marsylia w niedzielę rozegrała przed własną publicznością prestiżowe spotkanie z Olympique Lyon. Gospodarze nie będą go jednak wspominać najlepiej, bowiem doznali sromotnej porażki 0:3. Postawa zespołu w tym meczu nie może napawać optymizmem kibiców przed rewanżowym meczem z Feyenoordem. Mogą jedynie wierzyć, że był to tylko wypadek przy pracy, bowiem we wcześniejszych pięciu meczach u siebie we wszystkich rozgrywkach Marsylia zgarniała pełną pulę.

Marsylia – Feyenoord, historia

W pierwszym meczu na De Kuip w Rotterdamie nie brakowało emocji. Feyenoord już po 20 minutach gry prowadził 2:0 dzięki trafieniom Desserssa i Sinisterry, ale goście z Marsylii jeszcze przed przerwą zdołali doprowadzić do wyrównania. Najpierw kontaktowego gola zdobył Dieng, a pięć minut przed końcem pierwszej połowy wyrównał Gerson. W drugiej odsłonie obejrzeliśmy już tylko jednego gola. Bramkę na wagę zwycięstwa dla gospodarzy zdobył Dessers.

Był to trzeci pojedynek obu zespołów w historii. W sezonie 1999/2000 obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Rotterdamie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:0, natomiast rewanż w Marsylii bezbramkowym remisem.

Marsylia – Feyenoord, kursy

Według bukmacherów faworytem czwartkowego rewanżu są gospodarze. Kursy na wygraną Marsylii kształtują się w okolicy 2.10 – 2.15.

Marsylia – Feyenoord, przewidywane składy

Marsylia: Lopez – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Gerson, Guendouzi, Kamara – Payet, Bakambu, Under

Feyenoord: Marciano – Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia – Aursnes, Kokcu – Nelson, Til, Sinisterra – Dessers

Marsylia – Feyenoord, transmisja meczu

Spotkanie na Stade Velodrome, które wyłoni jednego z finalistów Ligi Konferencji Europy, obejrzymy “na żywo” tylko na platformie streamingowej Viaplay. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

