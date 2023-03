Manchester United – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Old Trafford Premier League Manchester United Southampton 1.36 5.40 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 07:46 .

Manchester United – Southampton, typy i przewidywania

O klasę wyżej Manchester United zaprezentował się od Realu Betis w czwartkowym meczu Ligi Europy. Czerwone Diabły szybko podniosły się po porażce z Liverpoolem i wróciły na zwycięską ścieżkę. W najbliższej kolejce przyjdzie im zmierzyć się z jedną z najgorszych drużyn w Premier League. Southampton zajmuje przedostatnią pozycję i jest zdecydowanie jednym z faworytów do spadku. Za gospodarzami przemawiają również statystyki. Świeci czekają na zwycięstwo nad nimi od 2016 roku.

Czy utrzymanie Southamptonu jest wciąż możliwe? Na pewno wierzą w to kibice, choć ta wiara umiera w nich z każdą kolejną porażką. Zwycięstwo nad Chelsea traktować należy raczej w charakterze jednorazowego wybryku, aniżeli symptomów poprawy dramatycznej sytuacji. Co prawda udało się wygrać również w poprzedniej kolejce z Leicester, dzięki czemu Southampton przeskoczył w tabeli ligowej Bournemouth. Strata do bezpiecznej strefy wynosi tylko albo aż punkt. Ścisk w dole tabeli jest potężny. Nasz typ: Manchester United powyżej 1.5 gola.

Superbet 1.47 Manchester United Powyżej 1.5 gola Odwiedź Superbet

Manchester United – Southampton, ostatnie wyniki

Porażka, a do tego tak wysoka w starciu z Liverpoolem mocno psuje statystyki Manchesteru United w ostatnich meczach. Czerwone Diabły poza tym wygrały pozostałe spotkania, w tym z Newcastle, FC Barceloną, czy Realem Betis.

Southampton wygrał dwa z ostatnich pięciu meczów. To jednak na ten moment zbyt mało, żeby myśleć o utrzymaniu w lidze. Pokonać udało mu się Chelsea i Leicester. W przypadku obu zwycięstw wystarczyła jedna bramka. Oprócz tego Święci przegrali z Wolverhampton, Leeds i Grimsby.

Manchester United – Southampton, sytuacja kadrowa

Wykluczonych z gry jest wciąż wielu kontuzjowanych zawodników Manchesteru United. Erik ten Hag potwierdził, że z powodu urazów nie będą mogli zagrać Eriksen, Martial, van de Beek i Sabitzer. Wykluczony z kadry pozostaje Mason Greenwood.

Po stronie Southampton braki są tylko dwa. Z powodu kontuzji nie będą mogli w niedzielę na Old Trafford wystąpić Juan Larios i Valentino Livramento.

Manchester United – Southampton, historia

Historia nie jest łaskawa dla Southamptonu w starciach z Manchesterem United. Święci nie wygrali żadnego z 14 ostatnich meczów przeciwko nim. W tym sezonie Czerwone Diabły wygrały w wyjazdowym starciu z Southampton 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów strzelił wówczas Bruno Fernandes.

Manchester United – Southampton, kursy bukmacherskie

Mało kto wyobraża sobie, żeby Manchester United miał nie wygrać najbliższego meczu z Southamptonem. Kurs na wygraną Czerwonych Diabłów wynosi zaledwie 1.36. Dla porównania typ na zwycięstwo gości wynosi aż 8.50. Kurs na remis to w przybliżeniu 5.40. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Manchester United – Southampton, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Manchesteru United 75% Remis 0% Wygrana Southampton 25% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Southampton

Manchester United – Southampton, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Fred, Antony, Weghorst, Fernandes – Rashford

Southampton: Bazunu – Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Pieters – Ward-Prowse, Lavia, Walcott, Alcaraz, Sulemana – Adams

Manchester United – Southampton, transmisja

Spotkanie Manchesteru United z Southamptonem transmitowane będzie na CANAL+Premium. Standardowo obejrzycie je także na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w niedzielę 12 marca o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.