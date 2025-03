Manchester United – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2025)

Manchester United - Arsenal: sprawdź zapowiedź hitowego meczu 28. kolejki Premier League. Gdzie możesz zobaczyć to starcie w TV i online?

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Arsenal, typy bukmacherskie

W ramach 28. kolejki rozgrywek Premier League dojdzie do starcia klubów, które kilkanaście lat temu rozstrzygały między sobą kwestię tytułu mistrza Anglii. Aktualnie Manchester United jest bliżej pożegnania się z rozgrywkami, niż bycia liderem angielskiej elity. To wciąż jednak ogromna marka, która z pewnością podziała mobilizująco na Arsenal. Zespół Mikela Artety ma 13 oczek mniej od liderującego Liverpoolu i nikłą szansę na wyprzedzenie The Reds. W Londynie nikt jednak nie złożył rękawicy w tej rywalizacji.

Piłkarze Arsenalu na wyjazdach w lidze przegrali tylko dwa razy. Z kolei w domowych meczach Manchesteru United padł tylko jeden remis. To sugeruje, że doczekamy się rozstrzygnięcia i ktoś zdobędzie pełną pulę punktów. W piłce nic nie jest jednak pewne, stąd mój typ to: obie drużyny strzelą – TAK.

Manchester United – Arsenal, ostatnie wyniki

Piłkarze Rubena Amorina stopniowo oddalają się od występów w europejskich pucharach w kampanii 2025/2026. Manchester United plasuje się w dolnych rejonach tabeli. Ponadto ostatnio pożegnał się z Pucharem Anglii. Jedyna realna przepustka to wygranie Ligi Europy, w której Czerwone Diabły zremisowały ostatnio z Realem Sociedad (1:1) na etapie 1/8 finału. Jest jeszcze rewanż, natomiast nie będzie to łatwe zadanie.

Arsenal może być spokojny o kwalifikację do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W niej Kanonierzy za chwilę będą w ćwierćfinale, ponieważ upokorzyli PSV wynikiem 7:1. Gorzej londyńczykom idzie w Premier League, gdzie nie udało się ograć Nottingham Forest i West Hamu United.

Manchester United – Arsenal, historia

W tym roku doszło już do konfrontacji Manchesteru United z Arsenalem. Była ona emocjonująca, ponieważ końcowe rozstrzygnięcie poznaliśmy dopiero w serii rzutów karnych. Tym samym z awansu do 1/16 finału Pucharu Anglii cieszył się zespół z Old Trafford. Londyńczycy byli natomiast górą w konfrontacji, która odbyła się na poziomie Premier League. Kanonierzy ograli Czerwone Diabły 2:0.

Manchester United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kanonierów, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.71 – 1.77. W przypadku zwycięstwa Czerwonych Diabłów natomiast sięgają nawet 4.90.

Manchester United – Arsenal, kto wygra?

Manchester United – Arsenal, przewidywane składy

Manchester United – Arsenal, transmisja

Spotkanie Manchester United – Arsenal obejrzysz wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski. Początek rywalizacji w niedzielę 9 marca o 17:30.

