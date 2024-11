Manchester City – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

Manchester City - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 12. kolejki rozgrywek Premier League. W nadchodzącym starciu mistrzowie Anglii zmierzą się z Kogutami. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w sobotę (23 listopada) o godzinie 18:30.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Manchester City Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 18:32 .

Man City – Tottenham, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę dojdzie do spotkania na szczycie w ramach 12. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Będzie to jednak starcie drużyn, które notują bardzo słaby bilans. Mistrzowie Anglii zanotowali cztery porażki z rzędu, natomiast podopieczni Ange Postecoglou o dwie mniej. Nadchodząca rywalizacja na Etihad Stadium jednak zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów tego dnia zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Man City – Tottenham, ostatnie wyniki

Manchester City nie jest w najlepszej formie. W pięciu ostatnich meczach The Citizens odnieśli jedno zwycięstwo (10 z Southampton), a także ponieśli aż cztery porażki z rzędu (1:2 z Tottenhamem w Pucharze Ligi Angielskiej, 1:2 z Bournemouth, 1:4 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 1:2 z Brighton).

Tottenham Hotspur natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Koguty w tym czasie odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Manchesterem City w Pucharze Ligi Angielskiej oraz 4:1 z Aston Villą), a także ponieśli trzy porażki (0:1 z Crystal Palace, 2:3 z Galatasaray w Lidze Europy i 1:2 z Ipswich).

Man City – Tottenham, historia

W tym sezonie doszło już do starcia między tymi zespołami. Kilka tygodni temu Tottenham Hotspur wyeliminował Manchester City z Pucharu Ligi Angielskiej (2:1). W poprzedniej kampanii doszło do trzech meczów tych drużyn. Jesienią w lidze padł remis 3:3, wiosną natomiast było już 2:0 dla ekipy Pepa Guardioli. W międzyczasie był też mecz w Pucharze Anglii, który zakończył się triumfem The Citizens 1:0.

Man City – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.49 – 1.52. W przypadku zwycięstwa Tottenhamu Hotspur natomiast wynosi około 5.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Man City – Tottenham, kto wygra?

Man City – Tottenham, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Tottenham Ange Postecoglou Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi 2 Kyle Walker 5 John Stones 18 Stefan Ortega 19 Ilkay Gündogan 56 Jacob Wright 66 Jahmai Simpson-Pusey 75 Nico O’Reilly 87 James McAtee 97 Josh Wilson-Esbrand 10 James Maddison 14 Archie Gray 15 Lucas Bergvall 16 Timo Werner 20 Fraser Forster 24 Djed Spence 33 Ben Davies 42 Will Lankshear 47 Mikey Moore

Man City – Tottenham, transmisja

Spotkanie Manchester City – Tottenham Hotspur obejrzysz w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w sobotę (23 listopada) o godzinie 18:30.

