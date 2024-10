Manchester City – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2024)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Man City – Sparta: typy bukmacherskie

Bez cienia wątpliwości faworytem nadchodzącego meczu będzie Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli nie powinni mieć problemów, aby zdobyć komplet punktów. Drużyna z Anglii z pewnością zdominuje Spartę Praga w posiadaniu piłki, co przerodzi się na wiele akcji bramkowych, a także dużo rzutów rożnych. W poprzednich pięciu meczach The Citiziens za każdym razem było więcej niż 11 kornerów. Spodziewam się, że i tym razem tak też będzie. Mój typ: Powyżej 10.5 rzutów rożnych.

Man City – Sparta: ostatnie wyniki

Manchester City w pięciu ostatnich meczach ani razu nie schodził z boiska pokonany. Jedynie raz zremisował w Premier League z Newcastle (1:1). Ponadto wygrywał z takimi drużynami jak Wolves (2:1), Fulham (3:2) czy Watford (2:1). W Lidze Mistrzów odniósł zwycięstwo ze Slovanem Bratysława (4:0) i zremisował w 1. kolejce z Interem (0:0).

Sparta Praga w Lidze Mistrzów jak na razie ma 4 punkty, na co złożyło się zwycięstwo z RB Slazburg (3:0) i remis ze Stuttgartem (1:1). W lidze wiedzie się im nieco gorzej, bowiem poza zwycięstwem z Libercem (2:1) przegrali ze Slavią praga (1:2) i Sigmą Ołomuniec (2:3).

Man City – Sparta: historia

Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie Manchester City – Sparta Praga w historii.

Man City – Sparta: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów czeka nas spotkanie Dawida z Goliatem. Analitycy nie dają większych szans Sparcie Praga na zwycięstwo w tym meczu. Odzwierciedlają to kursy oferowane na to starcie, gdyż wygraną Man City można zagrać z kursem ok. 1.10, zaś wygraną Sparty po kursie ok. 28.0

Man City – Sparta: kto wygra?

Man City – Sparta: przewidywane składy

Manchester City nie będzie mógł skorzystać w tym meczu z czterech zawodników. Na liście kontuzjowanych znajdują się Oscar Bobb, Kevin De Bruyne, Rodri i Kyle Walker. Z kolei w Sparcie Praga z urazami mierzą się Elias Cobbaut i Imanol Garcia.

Manchester City Pep Guardiola Sparta Praga Lars Friis Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład Sparta Praga Lars Friis Rezerwowi 5 John Stones 8 Mateo Kovacic 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 24 Josko Gvardiol 26 Savinho 33 Scott Carson 75 Nico O'Reilly 87 James McAtee 2 Martin Suchomel 4 Markus Solbakken 5 Mathias Ross Jensen 7 Victor Olatunji 8 David Pavelka 11 Indrit Tuci 13 Krystof Danek 18 Lukas Sadilek 21 Jakub Pesek 24 Vojtech Vorel 25 Asger Sorensen 29 Ermal Krasniqi 32 Matej Rynes

Man City – Sparta: transmisja meczu

Spotkanie na Etihad Stadium pomiędzy Manchesterem City a Spartą Praga odbędzie się w środę (23 października) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu online zostanie odblokowany po wykupienie pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

