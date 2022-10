Manchester City – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (08.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Southampton: typy i kursy na mecz Premier League. W sobotnie popołudnie na Etihad Stadium szykuje się nam jednostronne widowisko, bowiem biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny, każdy inny rezultat niż wysoka wygrana gospodarzy będzie niespodzianką.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Southampton 1.13 10.0 20.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 16:03 .

Manchester City – Southampton, typy i przewidywania

Forma strzelecka Manchesteru City, a przede wszystkim Erlinga Haalanda może imponować. Przed sobotnim meczem nic nie wskazuje na to, aby gospodarze mieli problemy z odniesieniem zwycięstwa. Drużyna Josepa Guardioli od pierwszej minuty stara się zdominować swoich rywali i jak najszybciej rozstrzygnąć losy rywalizacji. Nie inaczej prawdopodobnie będzie w sobotę. Spodziewamy się w tym meczu bramek i to już w pierwszej połowie. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki w 1. połowie

Manchester City – Southampton, sytuacja kadrowa

Manchester City do sobotniego spotkania przystąpi bez trzech kontuzjowanych zawodników – Kalvina Phillipsa, Johna Stones i Kyle’a Walkera. Do dyspozycji Josepa Guardioli będzie natomiast Rodri, który problemy zdrowotne ma już za sobą. Można również spodziewać się kilku zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego meczu w Lidze Mistrzów z FC Kopenhaga. Do składu powinni wrócić między innymi Kevin de Bruyne i Phil Foden, którzy w środku tygodnia odpoczywali.

W zespole gości nie zobaczymy natomiast prawego obrońcy Valentino Lazaro i wychowanka Manchester City Romeo Lavii. Obu z gry eliminują urazy.

Manchester City – Southampton, ostatnie wyniki

Manchester City do sobotniego spotkania przystąpi zajmując drugie miejsce w tabeli Premier League, mając na swoim koncie tylko jeden punkt mniej od liderującego Arsenalu. Obywatele pozostają również jedyną niepokonaną w tym sezonie drużyną w stawce, a w sobotę zagrają o piąte ligowe zwycięstwo u siebie. Do tej pory na Etihad Stadium mogli pochwalić się stuprocentową skutecznością.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Manchester City ma na koncie pięć wygranych z rzędu, a z ostatnich ośmiu meczów wygrał aż siedem. Przed tygodniem drużyna Josepa Guardiola po szalonym meczu pewnie 6:3 pokonała Manchester United, natomiast w środku tygodnia rozbiła 5:0 FC Kopenhagę w Lidze Mistrzów.

Zupełnie odmienne nastroje panują w Southampton, które aktualnie zajmuje 16. miejsce w ligowej tabeli. Święci przegrali trzy ostatnie mecze – 0:1 z Wolverhampton, 0:1 z Aston Villą i 1:2 z Evertonem. Nic nie wskazuje również na to, aby byli w stanie przerwać tę serię w sobotę. Już zdobycie przez nich jednego punktu będzie można traktować w kategoriach sensacji.

Manchester City – Southampton, historia

Manchester City nie może sobie pozwolić na zlekceważenie swojego rywala, który dał mu się już we znaki w ostatnim czasie. Z pięciu ostatnich ligowych pojedynków tylko dwa zakończyły się wygranymi Obywateli. Drużyna Josepa Guardiola nie była w stanie znaleźć sposobu na Świętych w poprzednim sezonie, kiedy oba mecze zakończyły się podziałem punktów (0:0 i 1:1).

Ostatnie raz oba zespoły na jednym boisku spotkały się w marcu, mierząc się w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Manchester City nie dał wówczas przeciwnikowi szans, pewnie wygrywając 4:1.

Manchester City – Southampton, kursy bukmacherskie

Manchester City – Southampton, przewidywane składy

Manchester City: Ederson – Cancelo, Dias, Ake, Gomez -De Bruyne, Rodri, Bernardo – Foden, Haaland, Grealish

Southampton: Bazunu – Walker-Peters, Bella-Kotchap, Caleta-Car, Larios – Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Aribo – Mara, Adams

Manchester City – Southampton, transmisja meczu

Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 16:00 i będzie go można oglądać na platformie streamingowej Viaplay, a także w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Decydując się od razi na półroczną subskrypcję pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+ zapłacimy tylko 180 zł. Względem standardowej ceny 294 zł (przy miesięcznej subskrypcji) zaoszczędzimy aż 114 zł. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty? Wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

