Manchester City – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2025)

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Manchester City – Real Madryt, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór oczy piłkarskich kibiców będą skierowane przede wszystkim na Manchester. Zmagające się z ogromnymi problemami w tym sezonie City podejmować będzie Real Madryt. Faworytem dwumeczu wydają się być Królewscy, którzy jednak również mają swoje problemy. Spotkanie na Etihad Stadium zapowiada się niezwykle ciekawie, a obecność na boisku takich zawodników jak Kylian Mbappe czy Erling Haaland powinna być gwarantem bramek.

Real we wtorek zagra z eksperymentalnym zestawieniem defensywy, co z pewnością będzie miało wpływ na postawę całego zespołu. Właśnie te problemy będzie starała się wykorzystać drużyna Josepa Guardioli. Czy będzie jednak w stanie nawiązać do czasów swojej świetności? Moim zdaniem w tym meczu zobaczymy sporo bramek. Przy okazji warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który oferuje bonus 300 zł za wytypowanie gola dla wybranej prze siebie drużyny. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: powyżej 1,5 bramki

Manchester City – Real Madryt, ostatnie wyniki

Manchester City z dużymi problemami wywalczył awans do fazy play-off. Jego postawa w fazie ligowej Ligi Mistrzów była tylko potwierdzeniem problemów, z jakimi drużyna Josepa Guardioli zmaga się w obecnym sezonie. Wystarczy powiedzieć, że w tabeli Premier League zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli, a do prowadzącego Liverpoolu traci już 15 punktów. W ostatnim ligowym meczu Obywatele zostali rozbici 1:5 przez Arsenal i była to ich już siódma ligowa porażka w tym sezonie. W ostatni weekend Obywatele awansowali do kolejnej rundy Pucharu Anglii, ale w starciu z niżej notowanym Leyton Orient wygrali tylko 2:1.

Real Madryt ostatnich tygodni również nie może zaliczyć do udanych. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach Królewscy zdobyli tylko jeden punkt – 0:1 z Espanyolem i 1:1 z Atletico – w efekcie czego ich przewaga nad resztą stawki stopniała. Zespół także w grze o Puchar Króla, po tym jak kilka dni temu awansował do półfinału pokonując 3:2 Leganes.

Manchester City – Real Madryt, historia

Historia dotychczasowych pojedynków przed wtorkowym meczem przemawia na korzyść Manchesteru City. Obie drużyny w rozgrywkach Ligi Mistrzów mierzyły się do tej po 12 razy. Cztery mecze zakończyły się wygranymi Man City, pięć remisami, a trzy zwycięstwami Realu. Należy jednak podkreślić, że Manchester City przegrał tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów przeciwko Realowi, odnosząc w tym czasie cztery wygrane i notując trzy remisy.

Realowi Madryt nie udało się również ani razu wygrać na stadionie Manchesteru City. Na Etihad Stadium oba zespoły rywalizowały ze soba sześć razy. Trzy mecze wygrał Manchester City, a trzy pojedynki zakończyły się remisami.

Manchester City – Real Madryt, przewidywane składy

Szkoleniowiec Manchesteru City Josep Guardiola we wtorkowy wieczór nie będzie mógł skorzystać z usług przede wszystkim Rodriego. Na liście zawodników, których występ jest pod znakiem zapytania znajdują się z kolei Ederson, Nathan Ake, Jeremy Doku i nowy nabytek klubu Nico Gonzalez.

Z kolei trener Carlo Ancelotti przed meczem Ligi Mistrzów ma duży ból głowy, jeżeli chodzi o zestawienie defensywy. Ze względu na kontuzje nie będą mogli bowiem zagrać David Alaba, Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Ruediger i Lucas Vazquez. Tym samym w linii defensywnej możemy we wtorek zobaczyć takich piłkarzy jak Fran Garcia, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni i Fede Valverde.

Manchester City Pep Guardiola Real Madryt Carlo Ancelotti Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 0 Nico Gonzalez 5 John Stones 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 10 Jack Grealish 11 Jeremy Doku 18 Stefan Ortega 19 Ilkay Gündogan 33 Scott Carson 45 Abdukodir Khusanov 68 Max Alleyne 75 Nico O’Reilly 82 Rico Lewis 87 James McAtee 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 30 Gonzalo Garcia 31 Jacobo Ramon 34 Sergio Mestre 36 Chema Andres 39 Lorenzo Aguado

Manchester City – Real Madryt, transmisja meczu

Hit fazy play-off Ligi Mistrzów Manchester City – Real Madryt rozegrany zostanie we wtorek (11 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na jednym z kanałów CANAL+ Extra. Za pośrednictwem internetu mecz można z kolei obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet Super Sport, w którego skład wchodzą wszystkie kanały CANAL+, można uzyskać teraz w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie na rok.

