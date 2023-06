Manchester City – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2023)

IMAGO / Cover-Images Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester City przystąpi do tego meczu bez zwycięstwa w ostatnich dwóch meczach, chociaż te spotkania miały miejsce po tym, jak drużyna Pepa Guardioli wygrała Premier League. The Citizens nie stracili jeszcze gola w Pucharze Anglii w tym sezonie i strzelili 17 bramek w swoich pięciu meczach. Jednak Obywtale przegrali trzy z ostatnich czterech wyjazdów na Wembley w Pucharze Anglii, wszystkie w półfinale, wygrywając ostatnie zawody w 2019 roku.

Manchester United zapewnił sobie trzecie miejsce w Premier League po wygraniu ostatnich czterech meczów z rzędu. Z wyjątkiem półfinału, który wygrali po rzutach karnych z Brighton, podopieczni Erika ten Haga wygrali wszystkie pozostałe cztery mecze Pucharu Anglii w tym sezonie 3:1. United zdobyli już trofeum na Wembley w tym sezonie, zdobywając Puchar Ligi Angielskiej w lutym. Ale wygrali tylko dwa z ostatnich pięciu finałów FA Cup, ostatni raz w 2016 roku.

Oczywiście będzie w tym pojedynku dodatkowa presja, biorąc pod uwagę, że to derby Manchesteru, gdzie City mierzy w potrójną koronę, a United walczy o drugie trofeum w sezonie. Warto jednak podkreślić, że dla drużyny Ten Haga to ostatni mecz kampanii 2022/23, natomiast ekipa z Etihad Stadium ma przed sobą znacznie ważniejszy finał Ligi Mistrzów. To może stworzyć szansę na United. Nasz typ: zwycięzca finału: Manchesteru United – TAK.

Manchester City – Manchester United, sytuacja kadrowa

Jack Grealish, Manuel Akanji i Ruben Dias opuścili mecz z Brentford z powodu kontuzji i nie wiadomo czy będą dostępni na derbowe starcie w finale Pucharu Anglii. Stan ich zdrowia zostanie oceniony na kilka godzin przed meczem. Do wyjściowego składu wróci za to De Bruyne, który również nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym. W drużynie Manchesteru United Donny van de Beek, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer i Tom Heaton pozostają wykluczeni z powodu kontuzji. Prawdopodobnie w sobotę nie wystąpi też Martial, a stan zdrowia Antony’ego jest monitorowany.

Manchester City – Manchester United, ostatnie wyniki

Manchester City nieco spuścił z tonu po zdobyciu mistrzostwa Anglii i obecnie ma na swoim koncie porażkę w meczu z Brentford i remis w pojedynku z Brighton. Wcześniej od 18 lutego wygrali w każdym pojedynku na angielskich boiskach. City po wyeliminowaniu Realu Madryt zagra też w finale Ligi Mistrzów.

Manchester United z kolei zajął trzecie miejsce w Premier League. Obecnie notuje serię czterech wygranych z rzędu. United pokonali w tym czasie Fulham, Chelsea, Bournemouth i Wolverhampton. Ostatni raz przegrali 7 maja w meczu z West Ham.

Manchester City – Manchester United, historia

W obecnym sezonie obie drużyny spotkały się dwukrotnie w ramach ligi angielskiej. Manchester City wygrał przed własną publicznością 6:3, natomiast na Old Trafford zwyciężył Manchester United 2:1. Ostatnie pięć bezpośrednich starć to trzy wygrane Obywateli i dwie Czerwonych Diabłów. Ostatni remis (0:0) padł w 2020 roku.

Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie

Manchester City – Manchester United, kto wygra

Manchester City – Manchester United, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Silva, Stones, Rodri, Grealish, De Bruyne, Gundogan, Haaland.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw, Casemiro, Eriksen, Sancho, Fernandes, Garnacho, Rashford.

Manchester City – Manchester United, transmisja meczu

Sobotni finał Pucharu Anglii będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Mecz będzie można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić aż 60 zł decydując się wykupić sześciomiesięczny abonament z góry. Zapłacisz wtedy 234 zł, natomiast w standardowej ofercie koszt sześciomiesięcznej subskrypcji to 294 zł.

