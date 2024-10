Manchester City – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 11:13 .

Manchester City – Fulham, typy i przewidywania

Manchester City w kolejnym sezonie zgłasza gotowość do walki o mistrzostwo Anglii. Ekipa Pepa Guardioli nie jest jednak póki co bezbłędna, chociaż wciąż udaje jej się unikać porażki. W ligowej tabeli zajmuje drugą lokatę, ustępując wyłącznie Liverpoolowi. W sobotę Manchester City podejmie przed własną publicznością Fulham, które od początku rozgrywek radzi sobie zaskakująco dobrze. Z pewnością nie będzie to dla mistrzów Anglii łatwa i komfortowa przeprawa. Naładowani pięcioma kolejnymi spotkaniami bez przegranej londyńczycy chcą sprawić sensację na Etihad Stadium. Ich najmocniejszą siłą jest defensywa, gdyż do tej pory stracili raptem pięć goli. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Superbet 2.60 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Kurs 150 na wygraną Manchesteru City

W Superbet możesz skorzystać ze specjalnej promocji i postawić zakład na wygraną Manchesteru City po kursie 150. Dzięki tej ofercie możesz zgarnąć bonus o wartości aż 300 zł. Wyjaśniam jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon singiel zawierający zakład na zwycięstwo Manchesteru City w meczu z Fulham Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 300 zł

Manchester City – Fulham, ostatnie wyniki

Manchester City przystąpi do sobotniego meczu kilka dni po pewnej wygranej w Lidze Mistrzów nad Slovanem Bratysława (4-0). Wcześniej Obywatele dwukrotnie zremisowali w Premier League – z Newcastle United (1-1) oraz Arsenalem (2-2). Ponadto podzielili się punktami także w Lidze Mistrzów po bezbramkowym remisem z Interem Mediolan.

Fulham notuje w Premier League cenną serię bez porażki. W ostatnich dwóch kolejkach zespół z Londynu ograł Newcastle United (3-1) i Nottingham Forest (1-0). Dość niespodziewaną porażką zakończył się za to jej mecz z Preston w Pucharze Ligi Angielskiej. W Premier League Fulham zajmuje wysokie, szóste miejsce, mając w dorobku 11 punktów.

Manchester City – Fulham, historia

Historia bezpośrednich starć między tymi dwoma ekipami jest dość jednostronna. Co ciekawe, ostatnia wygrana Fulham nad Manchesterem City miała miejsce w 2009 roku. Od tego czasu Obywatele pozostają bezkonkurencyjni, regularnie pokonując swoich najbliższych rywali. W minionym sezonie Manchester City wygrał u siebie 5-1, a na wyjeździe 4-0.

Manchester City – Fulham, kursy bukmacherskie

Manchester City to oczywiście dla bukmacherów wielki faworyt sobotniego meczu z Fulham. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.24. W przypadku ewentualnego zwycięstwa londyńczyków jest to nawet aż 11.00. Kurs na remis waha się między 5.80 a 6.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Manchester City – Fulham, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Fulham Marco Silva Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi 5 John Stones 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 26 Savinho 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 82 Rico Lewis 87 James McAtee 6 Harrison Reed 8 Harry Wilson 9 Rodrigo Muniz 10 Tom Cairney 16 Sander Berge 19 Reiss Nelson 21 Timothy Castagne 23 Steven Benda 31 Issa Diop

Manchester City – Fulham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Manchesteru City 100% Remisem 0% Wygraną Fulham 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Manchesteru City

Remisem

Wygraną Fulham

Manchester City – Fulham, transmisja meczu

Sobotni mecz 7. kolejki Premier League między Manchesterem City a Fulham rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna wyłącznie w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.