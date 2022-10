Manchester City – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

City – Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek Manchesteru City z FC Kopenhagą można zapowiedzieć jako klasyczne starcie do jednej bramki. Obecnie, mając na uwadze formę podopiecznych Pepa Guardioli, należy się zastanawiać nie, czy Obywatele wygrają, a ile bramek nastrzelają rywalowi. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Manchester City – FC Kopenhaga, typy i przewidywania

Manchester City jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania. W zasadzie, nawet remis będzie można tutaj uznać za sporą niespodziankę. Obywatele znajdują się obecnie w wybornej formie, co udowodnili choćby w derbach z Manchesterem United (6:3). W ostatnich pięciu spotkaniach strzelili rywalom szesnaście goli i należy się spodziewać, że w meczu z Kopenhagą nieco podkręcą swój bilans. Goście znajdują się w kiepskiej dyspozycji. Wygrali tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań, a w Lidze Mistrzów jedyny punkt wywalczyli z również słabo spisującą się Sevillą. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Manchester City – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa

Do składu Manchesteru City wraca po kontuzji Laporte, który mecz z United rozpoczął na ławce rezerwowych, jednak media spodziewają się, ze w środę zacznie od początku, z kolei występ Rodriego jest wątpliwy. W drużynie gości nie wystąpi Akinkunmi Amoo, natomiast występ Rasmusa Falka stoi pod znakiem zapytania. Ogólnie, w obu zespołach sytuacja kadrowa jest dość dobra.

Manchester City – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki

Manchester City wygrał cztery z ostatnich pięciu spotkań. Obywatele mają na swoim koncie cztery zwycięstwa z rzędu z Manchesterem United, Wolverhampton, Borussią Dortmund oraz Sevillą. W tym sezonie przegrali tylko raz – w pierwszym meczu sezonu o Tarczę Wspólnoty. Wtedy lepszy był Liverpool, który wygrał 3:1.

Kopenhaga może natomiast pochwalić się tylko jednym zwycięstwem w ostatnich pięciu spotkaniach – w ostatniej kolejce ligowej z Aarhaus. Wcześniej przegrywali Midtjylland, Odense i Borussią Dortmund oraz remisowali z Sevillą. W lidze duńskiej zajmują odległe szóste miejsce ze stratą ośmiu oczek do lidera.

Manchester City – FC Kopenhaga, historia

Obie ekipy ostatni raz zmierzyły się w 2009 roku. W ramach 1/16 Ligi Europy lepszy był Manchester City, który na wyjeździe zremisował 2:2, ale przed własną publicznością wygrał 2:1.

Manchester City – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy murowanym faworytem środowego starcia jest Manchester City. Kursy na remis w tym spotkaniu oraz wygraną Kopenhagi są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio około 14,00 oraz nawet 40,00.

Manchester City – FC Kopenhaga, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Gomez, De Bruyne, Silva, Gundogan, Mahrez, Haaland, Foden

FC Kopenhaga: Ryan, Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen, Zeca, Lerager, Stamenić, Claesson, Cornelius, Daramy

Manchester City – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Manchester City – FC Kopenhaga transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 5. My, serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie natomiast skorzystać ze specjalnej promocji. Jeśli zdecydujecie się wykupić od razu sześciomiesięczny abonament to zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł oszczędzając aż 144 zł!

