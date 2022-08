Manchester City – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

W sobotę zainauguruje 4. kolejka Premier League. Tego dnia odbędzie się również rywalizacja z udziałem mistrza Anglii. Manchester City podejmie na własnym terenie zespół Crystal Palace, który ma ochotę uprzykrzyć życie wyżej notowanemu przeciwnikowi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Manchester City Crystal Palace 1.19 7.80 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 17:05 .

Manchester City – Crystal Palace, typy i przewidywania

W przeciwieństwie do Liverpoolu, Manchester City utrzymuje tempo i intensywność z poprzedniego sezonu i ponownie wygląda na najpoważniejszego kandydata do mistrzowskiego tytułu. Podopieczni trenera Pepa Guardioli w dalszym ciągu imponują łatwością w zdobywaniu bramek, bowiem na swoim koncie mają już dziewięć trafień. Wciąż czekamy na szczyt formy Erlinga Haalanda, który z pewnością nie przedstawił angielskim kibicom pełni swoich umiejętności. Jak to będzie wyglądać w najbliższą sobotę? Mistrzowie Anglii mają trudne zadanie, bowiem Crystal Palace na starcie rozgrywek radzi sobie naprawdę nieźle, a to wszystko pomimo niesprzyjającego terminarza. Na rozkładzie ma już Arsenal, Liverpool i Aston Villę. Cztery punkty w tych trzech meczach należy zatem traktować jako przyzwoite osiągnięcie. Manchester City ma łatwość w zdobywaniu bramek, ale mecz z zeszłego tygodnia obnażył również problemy w defensywie, a Crystal Palace wygląda na ekipę, która jest w stanie z nich skorzystać. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Fortuna 2,10 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Manchester City – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Lista nieobecnych w ekipie mistrza Anglii jest spora. Na boisku na pewno nie pojawi się kontuzjowany Aymeric Laporte, a doskwierające urazy stawiają pod znakiem zapytania gotowość do gry Nathana Ake, Jacka Grealisha oraz Kalvina Phillipsa.

Goście sobotniej rywalizacji również nie dysponują w pełni komfortową sytuacją kadrową. W spotkaniu z Manchesterem City zabraknie kontuzjowanych Jamesa Tomkinsa, James McArthura, Nathana Fergusona oraz Jacka Butlanda.

Manchester City – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Po porażce w meczu o Tarczę Wspólnoty z Liverpoolem Manchester City zanotował serię lepszych wyników. Na inaugurację ligowych rozgrywek wygrał z West Hamem United 2-0, a tydzień później rozgromił Bournemouth aż 4-0. W miniony weekend mistrzom Anglii skutecznie postawiło się Newcastle United, które w końcowym rozrachunku zremisowało 3-3. To pierwsza strata punktów Manchesteru City w nowym sezonie Premier League. W środku tygodnia rozegrane zostało natomiast towarzyskie spotkanie przeciwko FC Barcelonie, w trakcie którego obie ekipy strzeliły po trzy bramki.

Kibice Crystal Palace nie mogą narzekać na dyspozycję piłkarzy. Co prawda na starcie rozgrywek przegrali z Arsenalem 0-2, ale później zremisowali z Liverpoolem 1-1 i pokonali Aston Villę 3-1. We wtorek odbyło się natomiast starcie Crystal Palace z Oxford United w ramach 1/32 Pucharu Anglii. Przedstawiciel Premier League wygrał 2-0.

Manchester City – Crystal Palace, historia

W minionym sezonie Crystal Palace było bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla Obywateli. Jesienią to niżej notowana drużyna wygrała 2-0, natomiast na wiosnę padł bezbramkowy remis. We wcześniejszych latach zdecydowanie lepiej w bezpośredniej rywalizacji radził sobie Manchester City. Na przestrzeni pięciu ostatnich spotkań dwukrotnie wygrywali mistrzowie Anglii, dwukrotnie padał remis, a raz triumfowało Crystal Palace.

Manchester City – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem sobotniego meczu jest Manchester City, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,18. Zdecydowanie więcej można zarobić w przypadku wygranej Crystal Palace, bowiem za jedną postawioną złotówkę można zdobyć nawet aż 18 złotych.

Manchester City – Crystal Palace, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Silva, Foden, Haaland

Crystal Palace: Guaita, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Schlupp, Doucoure, Eze, Ayew, Zaha, Edouard

Manchester City – Crystal Palace, transmisja meczu

Spotkanie Manchesteru City z Crystal Palace nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Transmisję spotkania będzie można natomiast śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 16:00.

