Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, typy i przewidywania

Obrońca tytułu – Manchester City – w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów na własnym stadionie podejmie Crvenę Zvezdę Belgrad. W grupie G obok Obywateli i Czerwono-Białych są również BSC Young Boys Berno oraz RB Lipsk. Podopieczni Pepa Guardioli nie mają więc trudnego zadania i najprawdopodobniej szybko zapewnią sobie awans do play-offów Champions League.

Manchester City nie powinien mieć problemów ze sforsowaniem linii obrony Crvenej Zvezdy Belgrad. Liczymy na festiwal bramek tego wieczoru. Nasz typ: liczba goli – powyżej 3,5.

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, sytuacja kadrowa

Gospodarze na pewno zagrają bez kontuzjowanych Kevina De Bruyne i Zacka Steffena, a niepewny jest również występ Johna Stonesa, Jacka Grealisha oraz Mateo Koviacicia. Nie ma żadnych informacji o absencjach w drużynie gości.

Man City – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec września 2023 knee-surgery Koniec września 2023 Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Kilka dni Uraz uda Kilka dni Jack Grealish Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mateo Kovacic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka dni Kontuzja pleców Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec września 2023 knee-surgery Koniec września 2023 Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Kilka dni Uraz uda Kilka dni Jack Grealish Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mateo Kovacic Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka dni Kontuzja pleców Kilka dni

Crvena Zvezda - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, ostatnie wyniki

Podopieczni Pepa Guardioli wygrali wszystkie pięć meczów w Premier League (3:1 z West Hamem United, 5:1 z Fulham, 2:1 z Sheffield United, 1:0 z Newcastle United oraz 3:0 z Burnley) i są liderem tabeli. W międzyczasie sięgnęli też po Superpuchar Europy (pokonali Sevillę 5:4 w rzutach karnych). The Citizens w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty musieli natomiast uznać wyższość wicemistrza Anglii - Arsenalu - 1:4 w konkursie jedenastek.

Crvena Zvezda Belgrad w ostatnim czasie zwycięstwa przeplata porażkami. Serbski potentat w poprzedniej kolejce przegrał 1:2 z FK Cukaricki, a wcześniej wygrał 2:1 z FK Novi Pazar. Czerwono-Biali to obecnie trzecia siła serbskiej ekstraklasy.

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, historia

Manchester City jeszcze nigdy nie mierzył się z Crveną Zvezdą Belgrad. W aktualnym sezonie Champions League będziemy więc świadkami pierwszych dwóch pojedynków obu drużyn w historii.

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.05, a typ na zwycięstwo Crvenej Zvezdy Belgrad to mniej więcej 30.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 15.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, przewidywane składy

Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Crvena Zvezda Belgrad (Przewidywany skład) 3-5-2 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Crvena Zvezda Belgrad (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Pep Guardiola Barak Bakhar Rezerwowi ▼ 4 Kalvin Phillips

6 Nathan Aké

18 Stefan Ortega

21 Sergio Gomez

27 Matheus Nunes

33 Scott Carson

52 Oscar Bobb

82 Rico Lewis Zoran Popovic 1

Kosta Nedeljkovic 2

Milos Degenek 3

Mirko Ivanic 4

Uros Spajic 5

Jovan Sljivic 7

Guelor Kanga Kaku 8

Cherif Ndiaye 9

Nemanja Milunović 19

Jovan Mijatovic 22

Uros Kabic 70

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, kto wygra?

Manchester City – Crvena Zvezda Belgrad, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 5. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku z góry za 40 zł/msc (240 zł łącznie) zamiast 74 zł/msc (444 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 204 zł. Początek meczu na Etihad Stadium pomiędzy Manchesterem City a Crveną Zvezdą Belgrad już we wtorek, 19 września o godzinie 21:00.

