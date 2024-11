Manchester United – PAOK Saloniki: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Czerwone Diabły wywiążą się z roli zdecydowanego faworyta? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższy czwartek, 7 listopada o godzinie 21:00.

Manchester United – PAOK Saloniki, typy i przewidywania

Manchester United (3 oczka) podejmie na własnym stadionie PAOK Saloniki (1 punkt) w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kilka dni temu dokonano zmiany na ławce trenerskiej drużyny Czerwonych Diabłów – Erik ten Hag został zwolniony, a jego miejsce lada moment zajmie Ruben Amorim.

Tymczasowym szkoleniowcem angielskiego giganta został natomiast Ruud van Nistelrooy. Czy holenderska legenda podtrzyma serię spotkań bez porażki? Na to liczą wszyscy kibice zespołu z Wysp Brytyjskich. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższy czwartek, czyli 7 listopada, o godzinie 21:00.

Rasmus Hojlund nie wygląda najlepiej w obecnym sezonie. Myślę, że to dobry moment, żeby duński napastnik się odblokował. Czy tak będzie? Przekonamy się już jutro wieczorem. Mój typ: Rasmus Hojlund strzeli gola.

Manchester United – PAOK Saloniki, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Tyrella Malacii, Leny’ego Yoro, Luke’a Shawa, Masona Mounta, Harry’ego Maguire’a, Kobbiego Mainoo, Antony’ego, Toby’ego Collyera oraz Christiana Eriksena. Sytuacja kadrowa w drużynie Czerwonych Diabłów jest więc fatalna. Jeżeli chodzi o gości, to nie należy się spodziewać Antonisa Tsiftsisa, Giannisa Michailidisa i Thomasa Murga. Zatem grecka ekipa ma dużo większy komfort.

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Koniec listopada 2024 Leny Yoro Uraz nogi Powrót do treningów Luke Shaw Kontuzja łydki Koniec listopada 2024 Mason Mount Uraz głowy Niepewny Harry Maguire Uraz kostki Niepewny Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Niepewny Antony Matheus dos Santos Uraz kostki Niepewny Toby Collyer Stłuczenie Niepewny Christian Eriksen Stłuczenie Niepewny

Kontuzje PAOK Saloniki Zawodnik Powrót Antonis Tsiftsis Uraz mięśnia Nieznany Giannis Konstantelias Wirus Kilka tygodni Thomas Murg Nieznany Nieznany

Manchester United – PAOK Saloniki, ostatnie wyniki

Manchester United zremisował 1:1 z Chelsea w ostatniej kolejce Premier League, a w poprzedniej serii gier Ligi Europy podzielił się punktami z Fenerbahce Stambuł (1:1). W tym czasie PAOK Saloniki wygrał 2:1 z Lamią oraz zremisował 2:2 z Viktorią Pilzno.

Manchester United – PAOK Saloniki, historia

Jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami spotkania pomiędzy Manchesterem United a PAOK-iem Saloniki. Jutrzejszy pojedynek będzie więc na swój sposób historyczny.

Manchester United – PAOK Saloniki, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo PAOK-u Saloniki to mniej więcej 9.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 6.50. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Manchester United – PAOK Saloniki, przewidywane składy

Manchester United Ruud van Nistelrooy PAOK Saloniki Razvan Lucescu Manchester United Ruud van Nistelrooy 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład PAOK Saloniki Razvan Lucescu Rezerwowi 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 6 Lisandro Martínez 11 Joshua Zirkzee 16 Amad Diallo 25 Manuel Ugarte 70 Harry Amass 84 Ethan Wheatley 5 Giannis Michailidis 9 Fedor Chalov 14 Andrija Zivkovic 22 Stefan Schwab 23 Joan Sastre 25 Konstantinos Thymianis 34 Tarik Tissoudali 41 Dimitrios Monastirlis 47 Shola Shoretire 54 Konstantinos Balomenos

Manchester United – PAOK Saloniki, kto wygra?

Manchester United – PAOK Saloniki, transmisja meczu

Pojedynek między Manchesterem United a PAOK-iem Saloniki będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Ten mecz zobaczysz na kanale Polsat Sport Premium 4 PPV oraz w usłudze streamingowej Polsat Box Go. Zawody skomentują Piotr Przybysz i Maciej Żurawski. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższy czwartek, 7 listopada o godzinie 21:00. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Radu Marian Petrescu.

