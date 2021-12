Man City – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling i Josep Guardiola

Dopiero minął weekend, a w środku tygodnia zaplanowano rozegranie następnej kolejki Premier League. W ramach 17. serii gier Man City zmierzy się z Leeds. Obywatele wrócili na szczyt, ale nadal są naciskani przez grupę pościgową. Tymczasem Pawie mają zdecydowanie więcej zmartwień, ponieważ w tej chwili walczą o utrzymanie. Sprawdź nasz typ oraz kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Man City – Leeds, typy i przewidywania

Manchester City nie przegrał żadnego ligowego starcia od początku listopada. Co więcej, wszystkie z poprzednich meczy wygrał. Stąd też trudno dawać jakiekolwiek szanse Leeds. Jednak Obywatele od ostatniej kolejki Ligi Mistrzów, wyglądają na przemęczonych. Dowodem na to jest triumf sprzed kilku dni, kiedy o trzech punktach dla gospodarzy zadecydował kontrowersyjny rzut karny.

Pawie nie przypominają już drużyny, która siała postrach wśród największych, gdy w poprzednim roku zjawiła się w ekstraklasie. Z kolei Josep Guardiola nie pozwoli sobie na wpadkę tuż przed Świętami, bo zapewne straciłby pozycję lidera. Obie ekipy lubią strzelać gole, więc postawimy na zwycięstwo The Citizens i bramki po obu stronach.

Fortuna 2.57 wygrana Man City i btts – TAK Przejdź na stronę Fortuny

Man City – Leeds, ostatnie wyniki

Obywatele znów są na szczycie, choć początek sezonu w ich wykonaniu pozostawiał wiele do życzenia. Z upływem czasu zaczęły też wracać stare nawyki. Man City może pochwalić się serią sześciu wygranych z rzędu w Premier League. Niemniej, tydzień temu w Lidze Mistrzów gospodarzom nie udało się wywieźć punktów z Lipska, gdzie ostatecznie polegli. Dodatkowo ostatnia rywalizacja z Wolves nie układała się po myśli piłkarzy z Etihad.

Natomiast Leeds zaczyna podążać w niebezpiecznym dla siebie kierunku. Dół tabeli jest coraz bliżej, a rezultaty wciąż nie uległy poprawie. Bielsa próbował już różnych ustawień, ale jego ekipa dalej traci cenne gole po prostych błędach. Dowodem na to jest poprzedni bój z Chelsea, który przy odrobinie spokoju można było zremisować. Najgorsze w porażce z The Blues jest to, że dużo w tym winy Mateusza Klicha. Polak wszedł wówczas z ławki, dostał żółtą kartkę i w doliczonym czasie gry sfaulował rywala we własnym polu karnym. Tym samym Pawie od listopada wygrały tylko raz, przez co spadły na 15. lokatę w tabeli.

Man City – Leeds, historia

W ubiegłorocznej kampanii doszło do dwóch spotkań pomiędzy Man City i Leeds. W pierwszym padł remis (1:1), zaś w rundzie rewanżowej lepsze okazały się Pawie (2:1).

Man City – Leeds, kursy bukmacherskie

Man City – Leeds, transmisja meczu

Ten mecz nie będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewziji. Będziecie mogli jednak obejrzeć te zawody u bukmacherów Fortuna, Superbet i Betclic.

