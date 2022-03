RCD Mallorca – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: W Madrycie Real wygrał z Mallorcą aż 6:1

RCD Mallorca – Real Madryt: typy i kursy na mecz LaLiga. W poniedziałek uskrzydlony zwycięstwem nad Paris-Saint Germain Real powalczy na wyjeździe z Mallorc. Celem gospodarzy na ten sezon jest spokojne utrzymanie w La Lidze i jak na razie realizacja tego planu przebiega całkiem nieźle. Na Estadio Santiago Bernabeu Królewscy gładko wygrali z Los Bermellones 6:1, czy powtórzą ten wynik na Majorce?

RCD Mallorca – Real Madryt: typy i przewidywania

Królewscy są w bardzo dobrej dyspozycji, co udowodnili w meczu z PSG. Przy odpowiedniej dawce motywacji podopieczni Carlo Ancelottiego są w stanie wygrać z niemal każdym rywalem. Prawdziwą maszyna jest Karim Benzema. Francuz w tym sezonie strzelił już 30 bramek i nie zamierza na tym poprzestawać. Z nim na boisku drużyna dostaje dodatkowego kopa, jednak medal ma też drugą stronę. Gdy Francuz jest kontuzjowany, lub odpoczywa, nie ma w zespole jakościowego zmiennika, który zapewniłby bramki. Dla Luki Jovica i Mariano są to zdecydowanie za duże buty.

Gospodarze nie są ostatnio w najlepszej dyspozycji, co znajduje odzwierciedlenie w ich wynikach. Mallorca ma problem z ustabilizowaniem formy, a przewaga nad strefą spadkową nie jest zbyt wysoka. Drużynie przede wszystkim brakuje jakości z przodu – piłkarze Luisa Garcii strzelili tylko 26 bramek w lidze. Mniej trafień zanotowały tylko Deportivo Alaves i Cadiz. Najlepszym strzelcem zespołu jest blisko 40 letni Salva Sevilla. Wiele to mówi o jakości napastników tego zespołu. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

RCD Mallorca – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Trener gospodarzy będzie musiał w tym meczu poradzić sobie bez kontuzjowanych Dominika Greifa i Inigo Ruiza de Galarretei. Oprócz nich nie zagra pauzujący za kartki Manolo Reina. 36-letni bramkarz otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Celtą, mimo że nie znajdował się nawet na boisku.

Po spotkaniu z Paris-Saint Germain kilku piłkarzy Realu Madryt narzekało na drobne dolegliwości zdrowotne, jednak koniec końców obyło się bez żadnych absencji. Carlo Ancelotti będzie miał zatem do dyspozycji cały skład.

RCD Mallorca – Real Madryt, ostatnie wyniki

Mallorca ma obecnie fatalną passę. Zespół przegrał cztery kolejne spotkania ligowe, w których stracił dziewięć bramek. Z 26 punktami znajdują się na 16 pozycji i mają tylko dwa oczka przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Cadizem.

Licząc spotkanie z PSG, Królewscy wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań. W lidze nie ponieśli porażki od ośmiu kolejnych spotkań. Rysą na szkle jest tylko przegrana w Paryżu w pierwszym spotkaniu ⅛ Ligi Mistrzów. Wiele jednak zmieniło się od tamtej pory, a Los Blancos wyglądają na zupełnie inny zespół względem tamtego wieczoru.

RCD Mallorca – Real Madryt, historia

W ostatnich 10 latach Mallorce tylko raz udało się wygrać ligowe starcie z Realem Madryt. Miało to miejsce w sezonie 2019/20. Gospodarze wygrali wówczas 1:0. Inna sprawa, że w latach 2013-2019 Los Bermellones grali o szczebel niżej, w Segunda Division. Ostatnie pięć spotkań to jedna wygrana i cztery porażki z Królewskimi.

RCD Mallorca – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Trudno spodziewać się, żeby w takiej formie to RCD Mallorca była faworytek poniedziałkowego starcia. Bukmacherzy wyraźnie wskazują na Real i trudno się z nimi nie zgodzić. Wyjazdowe spotkania zazwyczaj są trudniejsze, ale nie spodziewam się, żeby Los Blancos mieli napotkać duży obór gospodarzy.

RCD Mallorca – Real Madryt, przewidywane składy

RCD Mallorca: Sergio Rico – Pablo Maffeo, Valjent, Raillo, Jaume Costa – Salva Sevilla, Mohammed, Kubo, Dani Rodriguez – Angel, Muriqui

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Alaba, Eder Militao, Mendy – Casemiro, Camavinga, Modric – Asensio, Benzema, Vinicius Junior

RCD Mallorca – Real Madryt, transmisja

Spotkanie obejrzycie 13 marca o godzinie 21:00 na antenie CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 2. Dostępne będą także internetowe transmisje na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.