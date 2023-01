Mainz – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Mainz – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Bundesligi. BVB w 17. kolejce niemieckiej ekstraklasy pojedzie do Moguncji na wyjazdowe spotkanie z Mainz. Starcie ekipy Edina Terzicia znowu przyniesie nam wielkie emocje? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku.

MEWA Arena Bundesliga FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 2.90 3.75 2.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2023 12:47 .

Mainz – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Przed nami kolejne emocje związane z Bundesligą. Niemiecka ekstraklasa wróciła już po zimowym śnie, a w środku trwającego tygodnia zostanie rozegrana 17. kolejka tych rozgrywek. Borussia Dortmund na wyjeździe zmierzy się z Mainz. BVB zapewniła nam niesamowity rollercoaster w ostatni weekend, kiedy to na Signal Iduna Park podejmowała Augsburg. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:3 dla podopiecznych Edina Terzicia. Liczymy na podobne emocje w Moguncji.

Drużyna z Dortmundu wygrała 5 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe przeciwko Mainz. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Mainz – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie zagrają kontuzjowani Delano Burgzorg, Jonathan Burkardt, Dominik Kohr, Suliman Mustapha oraz Robin Zentner. Goście będą poważnie osłabieni brakiem pauzującego za żółte kartki Jude’a Bellinghama i zmagających się z problemami zdrowotnymi Marco Reusa, Thomasa Meuniera, Abdoulaye’a Kamary, a także Mateu Moreya Bauzy.

Mainz – absencje:

BVB – absencje:

Mainz – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Bundesliga dopiero co wróciła po zimowej przerwie i rozegrana została tylko jedna kolejka. Mainz zremisowało ze Stuttgartem (1:1), a Borussia Dortmund po bardzo emocjonującym meczu pokonało 4:3 Augsburg. Przed tą serią gier gospodarze plasują się na dwunastym miejscu w tabeli, a goście zajmują szóstą pozycję.

Mainz – Borussia Dortmund, historia

Borussia Dortmund wyraźnie nie leży Mainz. Z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami BVB triumfowała trzy razy, raz górą była drużyna z Moguncji i padł jeden remis. W 25. kolejce tamtego sezonu Bundesligi Borussia Dortmund wygrała z Mainz 1:0. Do siatki trafił wówczas Axel Witsel.

Mainz – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Goście są faworytem środowego meczu na MEWA Arena, choć nie aż tak wyraźnym. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi mniej więcej 2.35, a typ na zwycięstwo Mainz to około 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Mainz – Borussia Dortmund, kto wygra?

Mainz – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Mainz: Zentner; Bell, Hack, Caci; Widmer, Barreiro, Stach, Caricol; Jae-sung; Onisiwo, Ingvartsen

BVB: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko

Mainz – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 17. kolejki Bundesligi transmitowane będzie w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay, a także na stronach Superbet, STS, Fortuna, Betclic i PZBuk. Początek meczu na MEWA Arena w środę 25 stycznia o godzinie 18:30.

