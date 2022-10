PressFocus Na zdjęciu: Damian Dąbrowski

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W spotkaniu 14. kolejki pierwszej ligi ŁKS Łódź zagra z Sandecją Nowy Sącz. Czy podopieczni Kazimierza Moskala wygrają z ostatnim zespołem w tabeli?

1. liga ŁKS Łódź Sandecja Nowy Sącz 2.18 3.40 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2022 20:35 .

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, typy i przewidywania

W meczu 14. kolejki Fortuna 1 Ligi ŁKS Łódź zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz. Gospodarze są w czubie tabeli i naturalnie mówi się o nich jako o faworytach tego spotkania. „Rycerze Wiosny” tydzień temu odrobili straty w pojedynku z Wisłą Kraków. „Biała Gwiazda” do przerwy prowadziła 2:0, a starcie na Reymonta ostatecznie zakończyło się rezultatem 2:2. Goście z kolei od początku września mają nowego trenera – Stanislava Vargę – któremu w ostatniej serii gier wreszcie udało się po raz pierwszy odnieść zwycięstwo w pierwszej lidze. „Sączersi” pod jego wodzą pokonali Chojniczankę Chojnice wynikiem 2:1. Mimo wszystko Sandecja ciągle jest na samym końcu ligowej tabeli.

Podbudowana ostatnią wygraną ekipa z Nowego Sącza na pewno spróbuje postraszyć ŁKS, który zremisował cztery ostatnie starcia, tracąc w każdym z nich przynajmniej jednego gola. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, ostatnie wyniki

„Rycerze Wiosny” jak od ponad 60 lat nazywany jest ŁKS Łódź w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo – 3:2 z Górnikiem Łęczna, ale w tym okresie też nie przegrali żadnego meczu. Cztery pozostałe pojedynki drużyny Moskala zakończyły się bowiem remisami. Ekipa z al. Unii Lubelskiej 2 zebrała 22 punkty i aktualnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli, tracąc tylko 4 oczka do Ruchu Chorzów, który jest liderem. Dużo gorsze nastroje są w Nowym Sączu – co prawda Sandecja wygrała ostatni ligowy mecz przeciwko Chojniczance Chojnice (2:1), jednak było to ich dopiero pierwsze zwycięstwo w obecnej kampanii. „Sączersi” mają 9 punktów i zamykają tabelę Fortuna 1 Ligi.

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, historia

Na pięć ostatnich pojedynków pomiędzy „Rycerzami Wiosny” a „Dumą Nowego Sącza”, cztery wygrał ŁKS, a jeden mecz „padł łupem” Sandecji. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się w poprzednim sezonie – wówczas drużyna z Łodzi zwyciężyła wynikiem 3:2.

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu w Łodzi są gospodarze. Kurs na wygraną ŁKS-u wynosi mniej więcej 2.15, a typ na zwycięstwo gości z Nowego Sącza to około 3.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 1200 zł, który znajdziecie w forBET. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w forBET kod promocyjny GOALBET.

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, przewidywane składy

Jeśli chodzi o gospodarzy, to wrócili już do treningów ostatnio kontuzjowani Mateusz Kowalczyk, Kelechukwu Ibe-Torti oraz Dawid Arndt. ŁKS będzie musiał sobie radzić bez Bartosza Szeligi, który cały czas pracuje indywidualnie. W zespole prowadzonym przez Stanislava Vargę nie ma poważnych kontuzji. Do kadry meczowej nie zostaną natomiast zgłoszeni pauzujący za żółte kartki Damir Sovsić i Michał Walski.

ŁKS: Bobek, Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Marciniak, Pirulo, Lorenc, Kort, Kowalczyk, Trąbka, Balongo

Sandecja: Pietrzykiewicz, Nawotka, Szyfryn, Piter-Bucko, Słaby, Lusiusz, Fall, Kasprzak, Merebaszwili, Toporkiewicz, Wróbel

ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy ŁKS-em a Sandecją transmitowane będzie na Polsacie Sport Extra. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Łodzi w piątek 14 października o godzinie 20:30.

