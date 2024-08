ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Rycerze Wiosny liczą na pierwszą wygraną w sezonie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla już w najbliższy piątek, 16 sierpnia o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź Kotwica Kołobrzeg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 21:38 .

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, typy i przewidywania

ŁKS Łódź zmierzy się na własnym stadionie z Kotwicą Kołobrzeg w 5. kolejce Betclic 1. Ligi. Rycerze Wiosny nie najlepiej rozpoczęli ten sezon, ponieważ mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Biało-Niebiescy zdecydowanie lepiej weszli w kampanię 2024/2025 zdobywając pięć oczek.

Podopieczni Jakuba Dziółki będą więc chcieli wreszcie sięgnąć po pełną pulę. Czy drużyna z Łodzi poradzi sobie z zespołem beniaminka? Przekonamy się w piątek, 16 sierpnia, w godzinach wieczornych. Pierwszy gwizdek Stadionie Miejskim im. Władysława Króla wybrzmi o godzinie 20:30.

Gospodarze będą mieli przewagę trybun i posiadają większe doświadczenie na tym poziomie rozgrywkowym. Mój typ: zwycięstwo ŁKS-u Łódź.

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, sytuacja kadrowa

Rycerze Wiosny będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Huseina Balicia, natomiast w zespole Biało-Niebieskich zabraknie Olafa Nowaka, który również mierzy się z urazem. Pozostali zawodnicy powinni być dostępni do dyspozycji trenerów obu drużyn.

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź w ostatniej kolejce przegrał na wyjeździe z Miedzią Legnica (0:1), a wcześniej zremisował u siebie z Górnikiem Łęczna (1:0). Bilans Kotwicy Kołobrzeg na ligowych boiskach w tym czasie to natomiast porażka 1:3 ze Stalą Rzeszów (dom) oraz zwycięstwo 2:0 nad Stalą Stalowa Wola (wyjazd). Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza w międzyczasie wygrali 2:1 ze Skrą Częstochowa w 1/64 finału Fortuna Pucharu Polski.

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, historia

W całej historii byliśmy świadkami tylko jednego spotkania między ŁKS-em Łódź a Kotwicą Kołobrzeg. Mecz towarzyski w 2019 roku zakończył się wynikiem 3:0 dla Rycerzy Wiosny.

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są gospodarze, którzy mimo że słabo rozpoczęli sezon, to są jednym z pretendentów do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź wynosi około 1.61, a typ na zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg to mniej więcej 4.85. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.95.

ŁKS Łódź Remis Kotwica Kołobrzeg 1.61 3.95 4.85 1.61 3.95 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2024 21:38 .

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, przewidywane składy

ŁKS: Bomba – Dankowski, Gulen, Mihaljević, Majcenić – Kupczak – Zając, Pirulo, Mokrzycki, Młynarczyk – Arasa

Kotwica: Kozioł – Witasik, Wełna, Kozajda – Kosakiewicz, Petrović, Oliveira, Cywiński – Bykowski, Jonathan Junior, Kreković

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, kto wygra?

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg, transmisja meczu

To spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w internecie na stronie tvpsport.pl. Przed mikrofonem usiądzie Sławomir Kwiatkowski.

Mecze 1. Ligi możesz oglądać również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo ptoste. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla już w najbliższy piątek, 16 sierpnia o godzinie 20:30. Zawody posędziuje arbiter Łukasz Karski.

