ŁKS – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (16.07.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze ŁKS-u

ŁKS – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź. W najbliższy weekend startuje nie tylko PKO Ekstraklasa, ale także rozgrywki na pierwszoligowym froncie. W jednym z ciekawszych spotkań ŁKS Łódź zagra u siebie z GKS-em Katowice. Jak zaprezentują się obie ekipy na inaugurację rozgrywek? Faworytami są łodzianie. Przeczytaj naszą zapowiedź i sprawdź przewidywania dotyczące tej konfrontacji.

1. liga ŁKS Łódź GKS Katowice 2.05 3.55 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 19:46 .

ŁKS – GKS Katowice, typy i przewidywania

Forma obu klubów to jedna wielka niewiadoma. Trudno bowiem wyrokować, jak zagrają łodzianie i katowiczanie bazując tylko na wynikach ze spotkań sparingowych. Stawiamy na remis. ŁKS w dwóch poprzednich potyczkach zanotował same podziały oczek. Katowiczanie także przystąpią do inauguracji po remisie w ostatnim meczu kontrolnym.

ŁKS – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Łodzianie w kilkunastu ostatnich dniach rozegrali trzy spotkania sparingowe. Kibice na pewno nie mogą być optymistycznie nastawieni przed rozpoczęciem rundy jesiennej. Pod koniec czerwca ŁKS przegrał ze Stalą Rzeszów 0:1. Potem łodzianie zremisowali ze Stalą Mielec 1:1. Przed kilkoma dniami zawodnicy tej drużyny zremisowali także ze Zniczem Pruszków 1:1.

W lepszych humorach przystąpią do tego spotkania katowiczanie. Zawodnicy śląskiego klubu 9 lipca 2022 roku zremisowali bezbramkowo z GKS-em Tychy. Wcześniej zanotowali zaś kilka zwycięstw. W pokonanym polu zostawili m.in. Bańską Bystricę (2:1) oraz Ruzomberok (2:0).

ŁKS – GKS Katowice, historia

W poprzedniej kampanii łodzianie rywalizowali z katowiczanami dwukrotnie. Za każdym razem wygrywali gospodarze. 13 listopada minionego roku ŁKS pokonał na swoim terenie rywali z Katowic 1:0. W rewanżu GKS zrehabilitował się i triumfował u siebie dwoma golami (2:0).

ŁKS – GKS Katowice, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest ŁKS Łódź.

ŁKS – GKS Katowice, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie na zapleczu PKO Ekstraklasy nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Początek tej potyczki o 20:00.