Liverpool – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (16.01.2022)

Liverpool – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds w niedzielne popołudnie będą starali się udowodnić, że nawet bez swoich największych gwiazd w ataku są w stanie wygrywać mecze. Przed własną publicznością zmierzą się w roli faworyta z Brentford. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informacje o sytuacji kadrowej obu zespołów

Liverpool – Brentford, typy na mecz i przewidywania

Liverpool przystępuję do tego meczu w roli faworyta, ale z mocno ograniczoną siłą ognia. W składzie The Reds zabraknie Salaha i Mane, a to jak mizernie wygląda ofensywa The Reds bez tych zawodników zobaczyliśmy już w ostatnim pucharowym meczu z Arsenalem.

Kursy na wygraną Liverpoolu nie są zbyt atrakcyjnego, dlatego też zdecydowaliśmy się pójść w nieco innym kierunku. Nie spodziewamy się bowiem w tym meczu festiwalu strzeleckiego i nie sądzimy, abyśmy zobaczyli więcej niż 3 gole. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

Liverpool – Brentford, sytuacja kadrowa

Największym zmartwieniem dla menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa jest brak dwóch zawodników, którzy w dużej mierze stanowią o sile ofensywnej jego zespołu. Mohamed Salah i Sadio Mane biorą bowiem udział w Pucharze Narodów Afryki. z tego samego powodu do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca nie będzie Naby Keita. Ponadto z powodów zdrowotnych w niedzielnym meczu nie wystąpią Harvey Elliott, Nathaniel Phillips, Divock Origi i Thiago.

Nieobecnych nie brakuje również po stronie gości z Brenftordu. Na mistrzostwa Afryki wyjechał Frank Onyeka, a z urazami zmagają się Josh Dasilva, Charlie Goode i David Raya. Na Anfield Road nie zobaczymy również Juliana Jeanviera i Zanki.

Liverpool – Brentford, ostatnie wyniki

Liverpool ostatnich tygodni zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. W rozgrywkach Premier League nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów, zapisując w tym czasie na swoje konto tylko dwa punkty. The Reds remisowali z Tottenhamem Hotspur (2:2) i Chelsea (2:2), a w międzyczasie przegrali 0:1 z Leicester City.

Ostatni tydzień związany był z rywalizacją w krajowych pucharach. W trzeciej rundzie Pucharu Anglii drużyna Juergena Kloppa pewnie 4:1 pokonała Shrewsbury Town, natomiast w pierwszym półfinałowym meczu Carabao Cup bezbramkowo zremisowała z Arsenalem. W spotkaniu tym bardzo widoczny był brak wspomnianych już Salaha i Mane.

Z kolei Brentford w czterech ostatnich ligowych kolejkach doznało trzech porażek i do meczu z Liverpoolem przystępować będzie w minorowych nastrojach. Te wynikają przede wszystkim z dotkliwej porażki 1:4 z Southampton w ostatnim ligowym spotkaniu.

Liverpool – Brentford, historia

Obie drużyny na boiskach Premier League spotkały się do tej pory tylko raz, we wrześniu ubiegłego roku. Beniaminek postawił bardzo trudne warunki faworyzowanego rywalowi i sprawił dużą niespodziankę. Mecz rozgrywany na Brentford Community Stadium zakończył się bowiem remisem 3:3.

Liverpool – Brentford, kursy

Bukmacherzy nie spodziewają się w tym meczu kłopotów dla Liverpoolu i są wręcz przekonani, że trzy punkty zostaną na Anfield Road. Kurs na wygraną The Reds w Superbet wynosi około 1.30. Rejestrując konto u tego bukmachera i wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL, możecie odebrać darmowy zakład 34 zł.

Liverpool – Brentford, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain – Jota, Firmino, Jones

Brentford: Fernandez – Pinnock, Jansson, Sorensen – Roerslev, Baptiste, Norgaard, Jensen, Canos – Toney, Mbeumo

Liverpool – Brentford, transmisja meczu

Rozgrywane w ramach 22. kolejki Premier League spotkanie Liverpool – Brentford oczywiście obejrzymy w naszym kraju w telewizji. Transmisja będzie prowadzona na kanale Canal+ Sport 2, a mecz skomentują Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

