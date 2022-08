Lille – PSG: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jonas Martin

W hicie francuskiej Ligue 1 Lille zagra u siebie z PSG. Zdecydowanymi faworytami niedzielnej konfrontacji są goście. Czy paryżanie zanotują trzeci triumf w nowej kampanii? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć typy, kursy bukmacherskie, a także przewidywane składy.

Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy Ligue 1 Lille Paris Saint-Germain 6.05 4.75 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 20:44 .

Lille – PSG: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że zawodnicy Lille nie będą w stanie skutecznie przeciwstawić się PSG. Mistrzowie Francji nie tylko pewnie wygrali spotkanie o Superpuchar. Do tego dołożyli dwa triumfy w Ligue 1. Atmosfera w szatni nie jest podobno do końca dobra, ale i tak najważniejsze są wyniki. Gospodarze grają słabiej i według nas nie zdobędą w niedzielę nawet jednego oczka.

Lille – PSG: sytuacja kadrowa

W ekipie Les Dogues kontuzjowani są Timothy Weah oraz Edon Zhegrova. Za kartki nie zagra zaś Tiago Djalo. Nowy trener PSG nie będzie mógł postawić na takich zawodników, jak Julian Draxler oraz Timothee Pembele.

Lille – PSG: ostatnie wyniki

Gospodarze świetnie spisali się tylko w pierwszej kolejce. Wtedy to rozgromili na swoim terenie Auxerre 4:1. W drugim spotkaniu było już o wiele słabiej. Wszak Les Dogues tylko zremisowali w delegacji z Nantes 1:1. Zawodnicy PSG idą zaś jak burza. W pierwszej potyczce wygrali na wyjeździe z Clermont 5:0. Potem triumfowali na swoim terenie z Montpellier 5:2.

Lille – PSG: historia

Gracze Lille w poprzednim sezonie rywalizowali z PSG trzykrotnie. W pierwszej konfrontacji (o Superpuchar Francji) pokonali PSG 1:0. Później lepsi byli już paryżanie. Gracze tego klubu triumfowali u siebie, jak i na wyjeździe (kolejno 2:1 oraz 5:1).

Lille – PSG: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami tego niedzielnego spotkania są zawodnicy PSG.

Lille – PSG: przewidywane składy

Lille: Leonardo – Zedadka, Fonte, Alexsandro, Gudmundsson – Andre, Gomes – David, Cabella, Bamba – Bayo

PSG: Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Sanches, Mendes – Messi – Neymar, Mbappe

Lille – PSG: transmisja

Niedzielny mecz pomiędzy Lille i PSG będzie transmitowany na CANAL+ Family i Eleven Sports 3. Potyczka rozpocznie się o 20:45.