Leicester City – Leeds United: typy i kursy na mecz Premier League. W 12. kolejce angielskiej ekstraklasy zmierzą się ze sobą dwie ekipy z dołu tabeli – Leicester City oraz Leeds United.

King Power Stadium Premier League Leicester Leeds 2.35 3.60 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2022 21:18 .

Leicester City – Leeds United, typy i przewidywania

Brendan Rodgers , który wciąż pozostaje na stanowisku trenera „Lisów”, coraz bardziej powinien obawiać się zwolnienia. Jego drużyna ciągle znajduje się na samym końcu tabeli i nie widać zbyt wielkiej poprawy w grze ekipy „The Foxes”. W czwartek wieczorem Leicester City podejmie u siebie Leeds United, które także nie rozgrywa najlepszego sezonu i plasuje się na 15. miejscu.

Istnieje duża szansa, że w czwartkowy wieczór zobaczymy bramki ze strony obydwu zespołów, ponieważ tak było w czterech z ostatnich pięciu spotkań pomiędzy Leicester City a Leeds United. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Leicester City – Leeds United, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bertranda, Maddisona, Ndidiego, Pereiry, Evansa oraz Soyuncu, więc Brendan Rodgers może mieć spory ból głowy z zestawieniem wyjściowej jedenastki. Jeśli chodzi o drużynę „Pawi”, to Jesse Marsch nie będzie mógł liczyć na Dallasa, Forshawa, Fuhra Hjelde’a, a niepewny jest występ Graya.

Leicester City – Leeds United, ostatnie wyniki

Zarówno piłkarze Leicester City, jak i zawodnicy Leeds United są w fatalnej dyspozycji. „Lisy”, które zajmują 20. lokatę w tabeli, na pięć ostatnich spotkań poniosły trzy porażki, zanotowały jedno zwycięstwo oraz jeden remis (w poprzedniej serii gier przeciwko Crystal Palace – 0:0). „Pawie” w tym czasie przegrały trzy razy i zaliczyły dwa remisy. W weekend Leeds United uległo liderowi z Londynu – Arsenalowi (0:1).

Leicester City – Leeds United, historia

Z pięciu ostatnich pojedynków między „Lisami” i „Pawiami” trzy wygrało Leicester City, jedno zwyciężyło Leeds United, a raz padł remis. Ostatnio oba zespoły spotkały się w poprzednim sezonie i wówczas „The Foxes” pokonali „The Peacocks” wynikiem 1:0. Autorem jedynego gola w tym starciu był Barnes.

Leicester City – Leeds United, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem czwartkowego meczu na King Power Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Leicester City wynosi mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo Leeds United to około 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.55. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Leicester City – Leeds United, przewidywane składy

Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Justin; Soumare; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka

Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Adams, Roca; Sinisterra, Aaronson, Harrison; Bamford

Leicester City – Leeds United, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 12. kolejki Premier League transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na King Power Stadium w czwartek 20 października o godzinie 21:15.

