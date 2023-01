Leicester – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Leicester – Brighton: typy i kursy na mecz Premier League. Już bez Leandro Trossarda Brighton przystąpi do rywalizacji ligowej z Leicester. Lisy prezentują się fatalnie i mimo gry na własnym stadionie nie są typowane w roli faworyta.

King Power Stadium Premier League Leicester Brighton 3.50 3.65 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2023 17:44 .

Leicester – Brighton, typy i przewidywania

Wspomnienie po mistrzowskiej drużynie Leicester City już dawno zostało zatarte. Lisy prezentują obecnie najgorszą piłkę od lat i prawdopodobnie do końca sezonu walczyć będą o utrzymanie. Nie zgadza się tam wiele rzeczy – od trenera, który ma nie najlepsze relacje z wieloma zawodnikami, po słabą kadrę i skąpstwo zarządu względem tak bardzo potrzebnych transferów. Mało argumentów przemawia za gospodarzami przed sobotnim meczem ligowym z Brighton.

Mewy to dla przeciwwagi drużyna, która prezentuje się zdecydowanie powyżej oczekiwań. Brighton zajmuje siódme miejsce w tabeli, wyprzedzając między innymi Liverpool, czy Chelsea. Przegrali tylko jeden z poprzednich pięciu meczów i imponują przede wszystkim w ofensywie. Mimo braku Leandro Trosasarda w kadrze, który został w piątek ogłoszony już nowym zawodnikiem Kanonierów, Brighton wygrało aż 3:0 z Liverpoolem, deklasując rywala. Kibice mogą się zatem czuć spokojni o wynik meczu z Leicester. Nasz typ: Wygrana Brighton.

Betfan 2.08 Wygrana Brighton Odwiedź Betfan

Leicester – Brighton, ostatnie wyniki

Lisy mogą pochwalić się zaledwie jednym zwycięstwem na przestrzeni ostatnich sześciu spotkań. Wygrali tylko skromnie w 1/32 finału pucharu Anglii z Gillingham FC, które na co dzień gra w czwartej lidze. Poza tym kolejno porażki z Liverpoolem, Fulham, Newcastle i nawet Nottingham Forest.

Brighton natomiast odniosło trzy zwycięstwa z rzędu i chciałoby tę passę przedłużyć. Ofiarami Mew padły Everton, Middlesbrough i Liverpool. Wrażenie zdecydowanie robią wymiary zwycięstwa nad The Reds – aż 3:0.

Leicester – Brighton, sytuacja kadrowa,

W Leicester wciąż szpital. Niezdolni do gry są: Bertrand, Evans, Justin, Perreira i Soumare. Oprócz tego dolegliwości w ostatnim czasie zgłaszali również Dewsburry-Hall, Maddison i Perez.

W barwach Brighton na pewno nie zobaczymy Leandro Trossarda, który oficjalnie w piątek został zawodnikiem Arsenalu. Wciąż zielonego światła do gry nie otrzymał też Jakub Moder.

Leicester – Brighton, historia

Bilans bezpośrednich meczów nie wypada aż tak źle dla Leicester. Lisy w poprzednim sezonie wyeliminowały Brighton z rozgrywek pucharu Ligi Angielskiej, a wcześniej w 2021 roku wygrały na wyjeździe 2:1. W tym sezonie natomiast Mewy rozgromiły ich aż 5:2, co pozwala kibicom wierzyć, że sobotni mecz też zakończy się zwycięstwem.

Leicester – Brighton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo przyznają Brighton. Kurs na wygraną Mew wynosi ok. 2.10, podczas gdy typ na gospodarzy to już 3.45. Niemal tak samo wysoko wyceniany jest remis – w przedziale między 3.50, a 3.65. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Leicester – Brighton, przewidywane składy

Leicester: Ward – Castagne, Amartey, Faes, Thomas – Ndidi, Mendy, Albrighton, Tielemans, Barnes – Iheanacho

Brighton: Sanchez – Gross, Dunk, Colwill, Estupinan – Caicedo, Mac Allister, March, Lallana, Mitoma – Ferguson

Leicester – Brighton, transmisja

Mecz 21. kolejki Premier League między Brighton i Leicester zaplanowany został na 21 stycznia w sobotę. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 16:00. Spotkanie to obejrzycie na antenie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.