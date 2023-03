PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa – Stal Mielec, typy i przewidywania

Raczej nie powinniśmy się spodziewać gradu goli w tym spotkaniu. W meczach Stali zazwyczaj decyduje tylko jeden gol, z kolei Legia też różnie radzi sobie w ofensywie. Potrafiła strzelić dwa gole z Widzewem czy Zagłębiem, ale już z Piastem i Górnikiem wygrała skromnie 1:0. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że w niedzielę nie zagra ani Carlitos, ani Josue, dlatego siła ofensywna warszawiaków będzie jeszcze mniejsza. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Legia jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Wojskowi jeszcze nie przegrali w rundzie rewanżowej, natomiast Stal pozostaje bez zwycięstwa, a w dodatku notuje serię aż trzech porażek z rzędu. Trudno oczekiwać, by zdołała się przełamać w meczu wyjazdowym z tak silnym rywalem. Typ Kuby Olkiewicza: zwycięstwo Legii – TAK.

Legia Warszawa – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Legia w niedzielnym pojedynku będzie musiała radzić sobie bez Josue, który w Zabrzu przed tygodniem obejrzał dwie żółte kartki. Ponadto ze Stalą nie zagra także Carlitos. Hiszpan nabawił się urazu mięśniowego. Stal z kolei będzie musiała sobie radzić bez podstawowego obrońcy Marcina Flisa, który podobnie jak Josue jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek.

Legia Warszawa – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Legia Warszawa dobrze sobie radzi w rundzie rewanżowej. Zespół ze stolicy ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu z Górnikiem w PKO Ekstraklasie oraz Lechią Zielona Góra w Pucharze Polski. Wojskowi jeszcze nie przegrali w meczu o stawkę w roku 2023. Na swoim koncie mają pięć zwycięstw (Górnik, Lechia Zielona Góra, Piast, Zagłębie, Korona) oraz dwa remisy (Widzew, Cracovia).

Na przeciwległym biegunie znajduje się Stal, która w rundzie rewanżowej jest nie wygrała, a co więcej notuje serię trzech porażek z rzędu (Piast, Górnik, Cracovia). Ponadto ekipa z Podkarpacia straciła też punkty w pojedynku z Radomiakiem. Warto jednak zauważyć, że dwa remisy Stal osiągnęła przeciwko znacznie silniejszym rywalom, czyli w pojedynkach z Rakowem i Lechem. Obecnie zajmuje 10 miejsce w PKO Ekstraklasie.

Legia Warszawa – Stal Mielec, historia

W rundzie jesiennej w Mielcu lepsza była Legia Warszawa, która pokonała Stal 1:0. Warto jednak zauważyć, że ekipa z Podkarpacia wygrała aż trzy z ostatnich pięciu spotkań, natomiast wygrana Wojskowych z poprzedniej rundy jest jedyną.

Legia Warszawa – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Legia Warszawa – Stal Mielec, kto wygra

Legia Warszawa – Stal Mielec, przewidywane składy

Legia Warszawa: Hładun, Nawrocki, Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro, Ślisz, Kapustka, Wszołek, Rosołek, Pekhart, Muci.

Stal Mielec: Mrozek, Hiszpański, Kasperkiewicz, Matras, Getinger, Ratajszyk, Vallejo, Wlazło, Domański, Mak, Lebedyński.

Legia Warszawa – Stal Mielec, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek 24. kolejki PKO Ekstraklasy Legia – Stal będzie dostępny na antenie TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Mecz będzie dostępny również online w aplikacji Sport.TVP.pl oraz w usłudze CANA+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące zapłacicie za abonament jedynie 39zł miesięcznie, natomiast w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

