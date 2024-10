Legia Warszawa – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2024 17:31 .

Legia Warszawa – GKS Katowice: typy bukmacherskie

Legia u siebie to bardzo nierówny zespół. Warszawianie potrafią tu strzelić pięć goli Motorowi Lublin, czy ograć bez straty gola Real Betis. Jednocześnie stadion przy ulicy Łazienkowskiej to nie twierdza, bo zapunktowali tu Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Czy GKS dołączy do tego grona? To zdecydowanie nie będzie proste. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Oskar Superbet 1,68 Mój typ⁚ wygrana Legii Przejdź do Superbet

Legia Warszawa – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Od kilku tygodni w środowisku piłkarskim mówi się, że Legia Warszawa może rozstać się z Goncalo Feio. Portugalczyk w Lidze Konferencji do wygranej z Realem Betis dołożył triumf z TSC. Dużo słabiej jest w Ekstraklasie. Tam w tabeli za ostatnie pięć meczów stołeczny klub wyprzedza tylko cztery najsłabsze ekipy.

W analogicznym okresie niespodziewanie dobrze wypada GKS, który zdobył więcej punktów, niż rozegrał meczów. Katowiczanie dali się pokonać jedynie Górnikowi Zabrze. Beniaminek zapunktował natomiast z Puszczą Niepołomice, czy Pogonią Szczecin. Kluby te udało się ograć kolejno 6:0 i 3:1.

Legia Warszawa – GKS Katowice: historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą aż od sezonu 2004/2005. Być może to dobra informacja dla osób sympatyzujących z GKS-em Katowice, który przegrał wówczas 0:2 i 0:3. Legia Warszawa odniosła zatem wówczas dwa dosyć pewne zwycięstwa.

Legia Warszawa – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii kształtuje się na poziomie 1.65-1.68. Remis oszacowano na 3.80-4.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo GKS-u wyceniono na 4.75-5.10. Przy okazji meczu ekip Goncalo Feio i Rafała Góraka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Legia Warszawa – GKS Katowice, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Legii 0% Remis 0% Wygrana GKS-u 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Legii

Remis

Wygrana GKS-u

Legia Warszawa – GKS Katowice, przewidywane składy

Jesteśmy już po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Legia miała chwilę wytchnienia, ale teraz ponownie nastał czas intensywnej pracy. Goncalo Feio nie ma do dyspozycji kontuzjowanego Elitima. Możliwe, że gotowi do rywalizacji w niedzielę nie będą też Pankow i Oyedele, chociaż to nieprzesadzone. Po stronie GKS-u jedyne wątpliwości kadrowo-zdrowotne to Rogala i Bergier.

Legia Warszawa Gonçalo Feio GKS Katowice Rafal Gorak Legia Warszawa Gonçalo Feio 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 1 Kacper Tobiasz 5 Claude Goncalves 7 Tomas Pekhart 8 Rafal Augustyniak 17 Migouel Alfarela 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 55 Artur Jędrzejczyk 82 Luquinhas 10 Mateusz Mak 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 17 Mateusz Marzec 21 Bartosz Baranowicz 22 Sebastian Milewski 32 Rafal Straczek 74 Jakub Antczak 99 Adam Zrelak

Legia Warszawa – GKS Katowice, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z Warszawy będzie do obejrzenia na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok. Początek meczu Legia – GKS o 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.