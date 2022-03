Leeds – Norwich: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Leeds wygrało poprzednie starcie 2:1

Leeds – Norwich: typy i kursy na mecz Premier League. Kanarki są w tym sezonie obok Watfordu głównym kandydatem do spadku. Niewiele jednak lepsze są notowania Leeds, które od dwóch miesięcy prezentuje się fatalnie. Pawie pożegnały się z Marcelo Bielsą, jednak Jeese Marsch ma jak na razie problem z układaniem gry drużyny. W niedzielę o 15:00 będziemy zatem świadkami starcia jednych z najsłabszych drużyn ligi.

Leeds Norwich 1.72 4.15 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 21:15 .

Leeds – Norwich, typy i przewidywania

Forma Leeds jest w tym momencie katastrofalna. Pawie przegrały sześć kolejnych meczów ligowych, w których straciły aż 21 bramek. Daje to średnią aż 3.5 gola na spotkanie. Całkiem nieźle piłkarze Marscha prezentowali się w starciu z Leicester, które przegrali wyjątkowo pechowo. Pięć dni później Aston Villa nie pozostawiła już złudzeń, która z drużyn jest lepsza. W takim tempie, Leeds może niedługo dołączyć do Norwich i Watfordu w strefie spadkowej.

Norwich kompletnie nie może się przystosować do wymagań ligi angielskiej. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że jest to drużyna za mocna na Championship, a za słaba na Premier League. Obecny sezon zdaje się tę tezę potwierdzać. Podobnie jak Leeds, ostatnie sześć spotkań Kanarków w Premier League to same porażki, a ostatnie punkty udało się wywalczyć na początku lutego w zremisowanym meczu z Crystal Palace. Nasz typ: Podwójna szansa/Liczba goli – 1/X i Poniżej 3.5 goli.

Superbet 1.75 1X/ Ponizej 3.5 goli Odwiedź Superbet

Leeds – Norwich, sytuacja kadrowa

W składzie gospodarzy kilka braków. Trener nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Coopera, Hjelde i Robertsa. Nie wiadomo także, czy wystąpić będzie mógł wracający po poważnym urazie Kalvin Phillips. Na drobne dolegliwości kolana narzeka także Junior Firpo.

Po stronie gości na pewno nie wystąpią leczący urazy Irlandczycy Adam Idah i Andrew Omobamidele. Oprócz nich pozostali piłkarze są zdrowi i gotowi do rywalizacji.

Leeds – Norwich, ostatnie wyniki

W przypadku obu zespołów forma z ostatnich tygodni to tragedia. Leeds przegrało sześć kolejnych spotkań, a ostatnie punkty zdobyło 9 lutego w pojedynku wyjazdowym z Aston Villą. Co gorsza, w trakcie tych spotkań Pawie zdobyły tylko dwie bramki w meczu z Manchesterem United.

Norwich od niedzielnego rywala nie odstaje. Ostatnie sześć spotkań to sześć porażek. Dobrą formę Kanarki prezentowały na przełomie stycznia i lutego. Udało im się wówczas wygrać aż trzy spotkania z rzędu, kolejno z: Evertonem, Watfordem i Wolverhamptonem Wanderes.

Leeds – Norwich, historia

Na ostatnie pięć bezpośrednich starć z Norwich, piłkarze Leeds United wygrali trzy i przegrali dwa. W tym sezonie drużyny mierzyły się w 10 kolejce. Pawie wygrały wówczas na wyjeździe 2:1 po bramkach Raphinii i Rodrigo.

Leeds – Norwich, kursy bukmacherskie

Mimo fatalnej passy ligowej, kursy na gospodarzy są dosyć niskie. Wahają się one w granicach 1.58-1.64. Bukmacherzy upatrują w ich wyraźnego faworyta i liczą na przełamanie piłkarzy Marsha. Kursy na Norwich sięgają nawet 5.60. Obstawiając to spotkanie, polecamy skorzystać z bukmachera Superbet. Oferuje on bonus aż do 1554 PLN. Dostęp do niego uzyskacie z naszym kodem promocyjnym Superbet GOAL.

Leeds – Norwich, przewidywane składy

Leeds: Meslier – Ayling, Llorente, Struijk, Dallas – Forshaw , Koch, Raphinha, Rodrigo, Harrison – Bamford

Norwich: Krul – Aarons, Hanley, Kabak, Williams – Gilmour, McLean, Normann – Sargent, Pukki, Rashica

Leeds – Norwich, transmisja

Spotkanie zaplanowane jest na 13 marca. Transmisja rozpocznie się od godziny 15:00 na antenie CANAL+ Online.