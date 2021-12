Leeds – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

W Anglii nikt nie może już spać spokojnie. Zdecydowana większość spotkań 18. kolejki Premier League została odwołanych. Covid znów sieje niepokój na wyspach, ale w sobotnie po południe Leeds zagra z Arsenalem. Sprawdź nasz typ oraz kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Leeds – Arsenal, typy i przewidywania

Kilka dni temu Man City zdeklasował Leeds. Forma Pawi wciąż pozostawia wiele do życzenia, z kolei Marcelo Bielsa robi dobrą minę do złej gry. Nic nie układa się po myśli gospodarzy, którzy teraz walczą tylko o przetrwanie. Tymczasem Arsenal pnie się w górę wraz z każdym meczem, stąd też awansował na czwartą lokatę w tabeli. Mikel Arteta stworzył zwycięski kolektyw, mający na celu wrócić do Ligi Mistrzów w następnym sezonie.

Zdecydowanie więcej aspektów sportowych przemawia na korzyść Kanonierów. Leeds zapewne skupi się na zadaniach defensywnych, dlatego już od pierwszych minut to Arsenal będzie w natarciu. Stawiamy na prowadzenie gości do przerwy.

Leeds – Arsenal, ostatnie wyniki

Od trzech kolejek Leeds nie może wygrać meczu. Zespół Bielsy zaczyna balansować po cienkim lodzie, a gra piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Pawie na razie cieszą się pięciopunktową zaliczką nad strefą spadkową, jednak nie mogą być pewne pozostania w bezpiecznej strefy, jeżeli wyniki nie ulegną zmianie.

Natomiast Kanonierzy w końcu wrócili do czołówki. Powrót Londyńczyków na szczyt był długi i wymagał wiele poświęceń. W pewnym momencie Arsenal złapał zadyszkę, ale zjawi się na Ellan Road po dwóch triumfach z rzędu.

Leeds – Arsenal, historia

W poprzedniej kampanii obie drużyny spotkały się dwukrotnie. Arsenal okazał się lepszy w każdym ze starć, najpierw wygrywając (4:2) na własnym terenie i (2:0) na wyjeździe.

Leeds – Arsenal, kursy bukmacherskie

Leeds – Arsenal, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

