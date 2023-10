Lechia - Górnik: typy, kursy, zapowiedź. Spotkanie Lechii Gdańsk z Górnikiem Łęczna to jedno z ciekawszych starć w ramach 11. kolejki Fortuna 1 Ligi. Choć gdańszczanie zaliczyli dość przeciętny początek sezonu to razem z Górnikiem są wśród zespołów walczących o awans do PKO Ekstraklasy. Początek meczu o godzinie 20:30.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2023 12:50 .

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk wygrała tylko trzy z ostatnich ośmiu meczów, ale wszystkie trzy na własnym stadionie zdobywając w nich dziewięć goli i tracąc tylko jednego. Taka statystyka może napawać gospodarzy optymizmem przed starciem z Górnikiem, który na boiskach Fortuna 1 Ligi pozostaje niepokonany w obecnym sezonie, a bilans drużyny to 5 wygranych i 5 remisów. Górnik zdobywał bramki w każdym z ostatnich siedmiu spotkań ligowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Lechia niezbyt dobrze sobie radzi w ostatnim czasie. W miniony weekend zremisowała bezbramkowo z Bruk-Betem, a wcześniej odpadła z Pucharu Polski po porażce z Wisłą Kraków. Jedyne zwycięstwo w ostatnich pięciu pojedynkach odniosła 22 września, gdy rozbiła GKS Katowice aż 5:1. Pozostałe dwa mecze to remis z Odrą Opole i porażka z Zagłębiem Sosnowiec 2:5.

Górnik Łęczna po znakomitej serii pięciu zwycięstw z rzędu (Chrobry, Motor, Wisła Płock, Znicz, Resovia) obecnie pozostaje w trzech meczach bez zwycięstwa. W Fortuna 1 Lidze zaliczył dwa remisy 1:1 z Podbeskidziem i Zagłębiem Sosnowiec, a także przegrał w Pucharze Polski z Cracovią 3:4. Obecnie jest wiceliderem tabeli.

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, historia

Ostatni raz obie ekipy rywalizowały ze sobą w sezonie 2021/22 na poziomie PKO Ekstraklasy. Wtedy dwukrotnie lepsza była Lechia, która w Gdańsku wygrała 2:0, a na wyjeździe 4:0. Ponadto ekipa z Pomorza notuje serię czterech wygranych z rzędu. Górnik na zwycięstwo czeka od 2015, gdy mecz zakończył się na ich korzyść wynikiem 3:1.

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Lechia Gdańsk. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,75. Dla porównania typy na wygraną Górnika Łęczna oscylują wokół 4,60. Warto jednak pamiętać, że to łęcznianie są znacznie wyżej w tabeli i mieli bardziej udany początek sezonu, dlatego zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, kto wygra

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnavskyi, Bugaj, Chindris, Olsson, Conrado, Zhelizko, Kapic, Khlan, Mena, Fernandez, Zjawiński.

Górnik Łęczna: Gostomski, Zbozień, De Amo, Klementz, Grabowski, Deja, Zyra, Gąska, Kryeziu, Starzyński, Podliński.

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Mecz Lechii z Górnikiem będzie transmitowany na antenie Polsat Sport. Mecz będzie również dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy wykupić abonament. Początek meczu o 20:30.

