Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2024)

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Lechiści znajdują się na dobrej drodze do awansu do Ekstraklasy. W spotkaniu z Bruk-Betem będą chcieli wykonać kolejny krok ku zrealizowaniu założonego celu. Zapraszam do zapowiedzi tego meczu na naszym portalu.