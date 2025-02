SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Raków, typy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie to niewątpliwie hit 21. kolejki PKO Ekstraklasy i pojedynek dwóch rywali w walce o mistrzostwo Polski. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest prowadzący w tabeli Lech, który ma cztery punkty przewagi nad trzecim obecnie Rakowem. Zespół z Częstochowy nie może sobie więc pozwolić na potknięcie, bowiem przegrywając w Poznaniu praktycznie wypisze się z walki o tytuł.

Oba zespoły mają również wiele do udowodnienia po dwóch dotychczasowych wiosennych meczach, dlatego też możemy spodziewać się bardzo zaciętego meczu. W jesiennym starciu nie obejrzeliśmy ani jednego gola. Wielu trafień nie spodziewamy się również w piątek. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

Lech – Raków, ostatnie wyniki

Obie drużyny zdecydowanie inaczej wyobrażały sobie początek rundy wiosennej. Lech co prawda w pierwszym meczu pokonał 4:1 efektownie Widzew Łódź, ale tydzień później zaliczył poważną wpadkę. Podopieczni Nielsa Federiksena ulegli 0:1 na wyjeździe Lechii Gdańsk, marnując tym samym szansę na powiększenie przewagi nad ligowymi rywalami.

Jeszcze gorzej wygląda w tym roku bilans Rakowa, który nie może pochwalić się wygraną. Zespół Marka Papszuna najpierw bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Cracovią ,a następnie przed własną publicznością przegrał 1:2 z GKS-em Katowice.

Lech – Raków, historia

Pierwsze spotkanie tych zespołów w obecnym sezonie nie dostarczyło wielkich emocji. Rozgrywany w Częstochowie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Zdecydowanie ciekawiej było w poprzednich rozgrywkach, w których obie drużyny odniosły wysokie zwycięstwa na własnych stadionach. W pierwszym meczu Lech ograł Raków 4:1, natomiast w drugim Częstochowianie wzięli rewanż i triumfowali 4:0.

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

Lech Poznań, z racji rozgrywania meczu przed własną publicznością, jest faworytem do zwycięstwa. Potwierdzają to również kursy bukmacherów na ten pojedynek. Rozważając typ na zwycięstwo Lecha, można liczyć na kurs w STS 2.30. Stawiając na Raków można zrobić to nawet po kursie 3.20.

Lech Poznań Raków Częstochowa 2.25 3.20 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2025 20:27 .

Lech – Raków, przewidywane składy

Lech Poznań do piątkowego spotkania przystąpi osłabiony brakiem Alexa Douglasa, który musi pauzować za kartki. W drużynie gości na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Bogdana Racovitana.

Do dyspozycji trenera Lecha powinien być już hiszpański napastnik Mario Gonzalez, który dołączył w tym tygodniu do drużyny.

Lech – Raków, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha

remisem

wygraną Rakowa wygraną Lecha 27%

remisem 13%

wygraną Rakowa 60% 15+ Votes

Lech – Raków, transmisja meczu

Mecz Lech – Raków rozegrany zostanie w piątek (14 lutego) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online.

