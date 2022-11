PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź. Lech potrzebuje zwycięstwa z Villarreal, by nie oglądając się na drugi mecz grupowy zapewnić sobie awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Istnieje jednak spora szansa, że nawet remis może okazać się wystarczający. Hiszpanie na pewno przy Bułgarskiej nie zagrają na galowo, co poniekąd może być dodatkową szansą dla Kolejorza. Początek meczu o godzinie 21:00.

Stadion Poznan Liga Konferencji Europy, gr. C Lech Poznań Villarreal 3.05 3.50 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2022 09:49 .

Lech Poznań – Villarreal, typy i przewidywania

Lech Poznań przystąpi do tego pojedynku w najmocniejszym zestawieniu. Jedyną poważniejszą absencją jest brak Karlstroma zawieszonego za kartki. Nieco gorzej sytuacja kadrowa wygląda w drużynie Villarreal, która na pewno nie pojawi się w Polsce w najmocniejszym zestawieniu. To może być szansą dla Lecha, który potrzebuje wygranej do awansu (a przynajmniej remisu w określonych warunkach). Hiszpanie jeszcze nie przegrali w tym sezonie w europejskich pucharach, ale mając zapewniony awans do kolejnej rundy mogą przystąpić do tego pojedynku nieco rozluźnieni. Z drugiej strony Kolejorz nie wygrał żadnego z ostatnich czterech spotkań, co może też niepokoić fanów tego klubu. Wierzymy jednak, że na taki mecz Lech zmobilizuje się dodatkowo i przed własną publicznością osiągnie korzystny rezultat, bowiem już w meczu wyjazdowym w Hiszpanii pokazał, że jest w stanie sprawić mnóstwo problemów wyżej notowanemu rywalowi. Nasz typ: Remis.

Lech Poznań – Villarreal, sytuacja kadrowa

Lech Poznań w spotkaniu z Villarreal będzie musiał sobie poradzić bez kontuzjowanego Salamona. Pod znakiem zapytania stoi także występ Douglasa, który pomału wraca po kontuzji. Natomiast zawieszony za żółte kartki jest Karlstrom. Villarreal nie będzie mógł skorzystać z kolei z Juan Foytha, Alfonso Pedrazy, Etienne Capoue, Manu Morlanesa, Gerarda Moreno i Giovaniego Lo Celso. Wszyscy ci zawodnicy albo są kontuzjowani albo po kontuzjach dopiero wracają, dlatego szansę na występ któregoś z nich przy Bułgarskiej są nikłe. Ponadto za żółte kartki zawieszony jest Alex Baena.

Lech Poznań – Villarreal, ostatnie wyniki

Lech ostatnie zwycięstwo odniósł 16 października pokonują w wyjazdowym meczu Górnik Zabrze 2:1. Od tego czasu Kolejorz rozegrał cztery spotkania i żadnego nie wygrał. Poznaniacy pożegnali się z Pucharem Polski odpadając w pojedynku ze Śląskiem Wrocław, później dwukrotnie remisowali – najpierw z Cracovią w PKO Ekstraklasie, a następnie z Austrią Wiedeń w europejskich pucharach. W ostatnią niedzielę Lech przegrał ważny mecz z Rakowem Częstochowa.

W ostatnich tygodniach Villarreal gra w kratkę. Zespół z Hiszpanii wygrał dwa z ostatnich pięciu spotkań, również dwa przegrał i jedno zremisował. Żółta Łódź Podwodna lepsza była od Almerii i Ossasuny, gorsza od Barcelony i Athletiku Bilbao, natomiast punktami podzieliła się w meczu z Hapoelem w Lidze Konferencji. Villarreal w La Liga zajmuje ósme miejsce.

Lech Poznań – Villarreal, historia

Spotkanie z 8 września tego roku w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji było pierwszą potyczką obu zespołów w historii. Lepszy okazał się Villarreal, który po bardzo emocjonującym widowisku pokonał Lech Poznań 4:3.

Lech Poznań – Villarreal, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, bukmacherzy faworyta upatrują w drużynie w Villarreal. Lech Poznań, biorąc okoliczności rozgrywania tego meczu, nie jest jednak bez szans w czwartkowym starciu. Kursy na remis oraz zwycięstwo Kolejorza oscylują odpowiednio wokół 3,35 oraz 3,05.

Lech Poznań – Villarreal, przewidywane składy

Lech Poznań: Bednarek, Pereira, Satka, Milić, Rebocho, Tsitaishvili, Murawski, Skóraś, Sousa, Szymczak, Ishak

Villarreal: Reina, Mojica, Cuenca, Mandi, Kiko, Parejo, Trigueros, Coquelin, Chukweuze, Pino, Danjuma

Lech Poznań – Villarreal, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Ligi Konferencji Europy pomiędzy Lechem Poznań a Villarreal będzie można śledzić na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można obejrzeć również online na Sport.TVP.pl oraz na platformie streamingowej Viaplay.

