Lech Poznań – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań czeka na pierwsze wiosenne zwycięstwo. W niedzielę mistrzowie Polski zagrają z Miedzią Legnica, z którą mierzyli się już cztery dni temu. Wówczas padł remis 2-2. Czy Kolejorz tym razem zdoła sięgnąć po trzy punkty? Początek spotkania o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Miedź Legnica 1.44 4.70 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 15:04 .

Lech – Miedź, typy i przewidywania

Dwa wiosenne mecze Lecha Poznań nie potoczyły się po myśli kibiców mistrza Polski. Żaden z nich nie zakończył się zwycięstwem, co w kwestii gonienia liderującego Rakowa Częstochowa jest sporym zawodem. Kolejorz zagra w niedzielę z Miedzią Legnica, którą czeka intensywna walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Obie drużyny mierzyły się ze sobą już cztery dni temu. Wówczas padł wynik 2-2. Jakub Olkiewicz uważa, że przed własną publicznością Lech znów pokaże siłę ofensywną.

Jakub STS 1,53 Lech strzeli minimum 2 bramki Zagraj!

W obu dotychczasowych meczach Lech był wyraźnie lepszy, lecz zawodziła głównie skuteczność. Miedź także pokazuje, że stać ją na lepsze wyniki, które w ostatecznym rozrachunku pozwolą utrzymać się w elicie. Spodziewamy się, że w niedzielę padnie dużo goli. Nasz typ – powyżej 2,5 bramki.

STS 1,75 Powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Lech – Miedź, sytuacja kadrowa

Lech Poznań nie będzie w niedzielę mógł skorzystać z kontuzjowanych Barry’ego Douglasa i Lubomira Satki. Po stronie Miedzi Legnica zabraknie tylko kontuzjowanego Damiana Tronta.

Lech – Miedź, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Lech Poznań zremisował z Miedzią w Legnicy 2-2. W pierwszej wiosennej kolejce podzielił się natomiast punktami ze Stalą Mielec, bowiem mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym.

Beniaminek Ekstraklasy również nie poczuł jeszcze smaku wiosennego zwycięstwa. Miedź przed własną publicznością zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem Radom, a potem zdobyła jeden punkt w starciu z Kolejorzem.

Lech – Miedź, historia

Cztery dni temu obie drużyny spotkały się ze sobą w ramach zaległego meczu z 2. kolejki Ekstraklasy. W Legnicy padł remis 2-2. Bramki dla Miedzi zdobywali Luciano Narsingh i Giannis Masouras, zaś dla Lecha Poznań strzelali Filip Marchwiński i Mikael Ishak.

Lech – Miedź, kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem niedzielnego meczu jest Lech Poznań, który przystąpi do niego w roli gospodarza. Kurs na zwycięstwo Kolejorza wynosi około 1,44. W przypadku wygranej Miedzi Legnica jest to nawet aż 8,10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z kodu promocyjnego STS GOAL.

Lech – Miedź, przewidywane składy

Lech – Miedź, transmisja meczu

Niedzielny mecz 19. kolejki Ekstraklasy między Lechem Poznań a Miedzią Legnica rozpocznie się o godzinie 15. Telewizyjną transmisję można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia go w usłudze CANAL+ online. Abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 39 zł miesięcznie przy zakupie na sześć miesięcy z góry. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie 59 zł także wykupując na sześć miesięcy z góry. Oszczędność wynosi 60 zł.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin