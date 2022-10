PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech – Hapoel: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji Europy. Z nadzieją na drugie zwycięstwo do czwartkowego spotkania przystąpią zawodnicy Kolejorza. Wygrana znacznie przybliżyłaby ich do awansu do fazy pucharowej.

Stadion Poznan Liga Konferencji Europy, gr. C Lech Poznań Hapoel Be’er Szewa 1.98 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2022 21:09 .

Lech – Hapoel, typy i przewidywania

Lech w pierwszych dwóch grupowych spotkaniach zaprezentował się z dobrej strony i w czwartkowy wieczór będzie starał się pójść za ciosem. Ewentualna wygrana postawi go w bardzo dobrej sytuacji w walce o awans do fazy pucharowej przed kolejnymi spotkaniami. W obu dotychczasowych meczach z udziałem Kolejorza nie brakowało bramek – w pierwszym z Villarreal padło aż siedem, natomiast w drugim z Austrią aż pięć. W obu spotkania miał również miejsce BTTS i podobnego scenariusza spodziewamy się w czwartek. Nasz typ: BTTS

Lech – Hapoel, ostatnie wyniki

Lech Poznań po bardzo słabym początku sezonu do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy nie przystępował w najlepszych nastrojach. W pierwszym występie w fazie grupowej, choć nie udało im się zapunktować, podopieczni Johna van den Broma zdołali nawiązać walkę z faworyzowanym Villarreal. Spotkanie na El Madrigal zakończyło się wygraną 4:3 gospodarzy. W drugim występie Kolejorz pokazał, że słaby okres ma już za sobą i efektownie 4:1 pokonał u siebie Austrię Wiedeń. Tymczasem Hapoel ma na swoim koncie bezbramkowy remis z Austrią Wiedeń i porażkę 1:2 z Villarreal.

Od czasu pucharowej wygranej nad Austrią, Lech rozegrał również dwa spotkania na ligowych boiskach. Przed przerwą na mecze reprezentacji skromnie 1:0 pokonał w derbowym pojedynku Wartę, natomiast w ostatni weekend bezbramkowo zremisował w ligowym klasyku z Legią Warszawa. Na krajowych boiskach Lech jest niepokonany od sześciu spotkań. Hapoel w tym czasie zapisał na swoje konto dwie ligowe wygrane – 1:0 z Sakhnin i 2:1 z Netanya.

Lech – Hapoel, historia

Dla obu zespołów będzie to pierwszy oficjalny pojedynek na europejskich boiskach. Wcześniej obie jedenastki miały okazję mierzyć się ze sobą tylko towarzysko.

Kolejorz w sezonie 1993/94 miał okazję mierzyć się z Beitarem Jerozolima, wygrywając oba spotkania (3:0 i 4:2). Z kolei Hapoel ma na koncie rywalizację ze Śląskiem Wrocław w poprzednim sezonie. Z dwumeczu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji wyszedł zwycięsko, pokonując wrocławian w dwumeczu 5:2 (1:2 na wyjeździe, 4:0 u siebie)

Lech – Hapoel, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w środowym spotkaniu upatrują w drużynie Lecha, na zwycięstwo którego kursy wahają się w okolicy 1.95 – 2.00. Znacznie wyższe kursy, bo sięgające nawet 3.75, są w przypadku zakładów na wygraną Hapoelu. Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na zakład bez ryzyka do 100 zł oferowany przez STS. Można go uzyskać rejestrując konto i podając STS kod promocyjny GOAL.

Lech – Hapoel, przewidywane składy

Lech: Bednarek – Pereira, Satka, Milić, Rebocho – Skóraś, Kwekweskiri, Karlstrom, Amaral, Velde – Ishak

Hapoel: Glazer – Dadia, Abu Abaid, Miguel Vitor, Tibi, Helder Lopes – Safouri, Bareiro, Shamir – Selmani, Ansah

Lech – Hapoel, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w Poznaniu, rozpocznie się o godzinie 18:45. Mecz Lecha z Hapoelem będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport lub za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

