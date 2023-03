Lazio – AZ Alkmaar: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2023)

Lazio - AZ Alkmaar, typy na mecz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Rzymianie są jednym z faworytów do wygrania całych rozgrywek. Rywalizacja z Holendrami na pewno nie będzie natomiast należała do prostych i przyjemnych. Pierwszy starcie tego dwumeczu odbędzie się we wtorek o godzinie 18:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lazio

Stadio Olimpico, Rome Liga Konferencji Europy Lazio Rzym Alkmaar 1.75 3.90 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2023 18:48 .

Lazio – AZ Alkmaar, typy i przewidywania

Przed nami 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Spotkanie Lazio z AZ Alkmaar wyjątkowo odbędzie się już w najbliższy wtorek. Faworytem tego dwumeczu są rzymianie, którzy uchodzą również za drużynę mającą największe szanse na końcowy triumf w rozgrywkach. Ekipa Maurizio Sarriego w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze i walczy na krajowym podwórku o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. AZ Alkmaar zanotowało z kolei kilka wpadek, choć nieustannie rywalizuje o krajowe mistrzostwo. Spodziewamy się, że przed własną publicznością to właśnie gospodarze okażą się lepsi. Nasz typ – wygrana Lazio.

Lazio – AZ Alkmaar, sytuacja kadrowa

Lazio będzie musiało we wtorek radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Po meczu z Napoli z gry wypadł Ciro Immobile. AZ Alkmaar nie będzie mogło natomiast skorzystać z usług Riechedly’ego Bazoera, a występy Bruno Martinsa Indiego, Zinho Vanheusdena, Daniego de Wita czy Sama Beukema stoją pod znakiem zapytania.

Lazio – AZ Alkmaar, ostatnie wyniki

Lazio ma za sobą fantastyczne wyjazdowe spotkanie przeciwko Napoli, które udało się wygrać 1-0. Wcześniej lider Serie A przegrał tylko raz. Rzymianie pokonali także Sampdorię (1-0) i Salernitanę (2-0), a w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy ograli CFR Cluj.

AZ Alkmaar wygrało swoją grupę, więc ominęło poprzednią fazę rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Holendrzy mogli więc skupić się na własnym podwórku, gdzie walczą o krajowe mistrzostwo. W ostatnim czasie pokonali Vitesse (1-0) i Cambuur (2-1), a także przegrali z Feyenoordem (1-2).

Lazio – AZ Alkmaar, historia

Obie drużyny nie miały jeszcze okazji mierzyć się ze sobą. Zbliżający się dwumecz będzie więc pierwszą taką rywalizacją w historii.

Lazio – AZ Alkmaar, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Lazio. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1,67. W przypadku wygranej AZ Alkmaar jest to nawet aż 5,0. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na to spotkanie, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Lazio – AZ Alkmaar, przewidywane składy

Lazio: Provedel, Marusić, Patrić, Romagnoli, Hysaj, Vecino, Luis Alberto, Milinković-Savić, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni

AZ Alkmaar: Ryan, Sugawara, Goes, Chatzidiakos, Kerkez, Reijnders, Mihailović, Mijnans, Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Lazio – AZ Alkmaar, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy między Lazio a AZ Alkmaar rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

