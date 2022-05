Przed 35. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Jan Oblak

W nadchodzącej kolejce nie zabraknie emocji. Uwagę kibiców skradną zapewne derby Madrytu, ale dojdzie też do dwóch innych starć, niezwykle istotnych w kontekście walki o europejskie puchary.

Real Betis – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Barcelona w ostatnim starciu z Mallorką ponownie nie zachwyciła, ale też zagrała znacznie lepiej, niż choćby z Cadizem czy Levante. Cieszyć fanów Blaugrany musi dobry występ Sergio Busquetsa i Frenkiego de Jonga, a także fakt, iż Memphis Depay wziął na siebie rolę lidera ofensywy. W sobotę przed Dumą Katalonii stoi wielkie wyzwanie, ale i taka będzie ewentualna nagroda. Gracze Xaviego Hernandeza udadzą się na stadion Realu Betis. Jeżeli wygrają, zapewnią sobie grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów na trzy kolejki przed końcem sezonu.

A Verdiblancos nie mają za sobą dobrego okresu w La Lidze. Ewidentnie ostatnie tygodnie poświęcili przygotowaniu do finału Pucharu Króla i to się opłaciło. W lidze nie wygrali jednak od aż trzech meczów, notując wstydliwą porażkę z Elche. Jeśli zespół z Sewilli chce powalczyć jeszcze o miejsca w czołowej czwórce, musi postawić się Barcelonie.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki w meczu

Villarreal CF – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

Zakasać rękawy muszą też zawodnicy Villarrealu i Sevilli. Ci pierwsi z podniesioną przyłbicą zakończyli już swoją piękną przygodę w Lidze Mistrzów. Żółta Łódź Podwodna musi jednak zacząć myśleć o przyszłości. Na dzień dzisiejszy najprawdopodobniejszy wydaje się scenariusz, w którym występować będą w przyszłorocznej edycji Ligi Konferencji. Nie byłaby to tragedia dla rodziny Roigów, ale ambicje piłkarzy i trenera Emery’ego z pewnością sięgają wyżej. Na ten moment do szóstego Realu Sociedad tracą cztery punkty, a myśli o grze w Lidze Mistrzów to już chyba marzenia ściętej głowy – Atletico ma o aż dziewięć oczek więcej.

Sevilla nie odda jednak punktów za darmo. Andaluzyjczycy, którzy przez długie tygodnie byli głównym rywalem dla Realu Madryt, wciąż nie są pewni kontynuowania gry w Champions League. Mają, co prawda, sześć punktów przewagi nad przeciwnikiem zza miedzy – Betisem – ale im szybciej “przyklepią” cel, tym lepiej. Patrząc przez pryzmat ostatnich meczów w lidze, oba zespoły prezentują podobną formę. Wygrały dwa z ostatnich pięciu spotkań, tyle samo przegrały.

Nasz typ: obie strzelą

Atletico Madryt – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Derby Madrytu budzą wiele emocji, choć niewiele sportowych. Gracze Atletico nie zamierzają ponoć utworzyć Realowi Madryt honorowego szpaleru za zdobycie tytułu. Cóż, takie podejście może być niczym dźganie w oko śpiącego smoka. W końcu Królewscy nie mają już, o co grać w La Lidze. No, może poza Trofeum Zamora dla Thibaut Courtois. Dla Rojiblancos nadchodzące starcie będzie znacznie ważniejsze, bo jako się rzekło, zamykają, na ten moment, strefę gwarantującą grę w Lidze Mistrzów. Triumf nad największym rywalem nie tylko poprawiłby ich sytuację w tabeli, ale i podniósł morale szatni po nieudanym sezonie.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico Madryt

Program 35. kolejki La Liga

piątek (06.05.):

21:00 Levante UD – Real Sociedad (obie strzelą)

sobota (07.05.):

14:00 RCD Mallorca – Granada CF (X)

16:15 Athletic Club – Valencia CF (1)

18:30 Cadiz CF – Elche CF (obie strzelą)

18:30 Celta Vigo – Deportivo Alaves (1)

21:00 Real Betis – FC Barcelona (powyżej 2,5 bramki w meczu)

niedziela (08.05.):

14:00 Getafe CF – Rayo Vallecano (obie strzelą)

16:15 Villarreal CF – Sevilla FC (obie strzelą)

18:30 Espanyol Barcelona – Osasuna Pampeluna (poniżej 2,5 bramki)

21:00 Atletico Madryt – Real Madryt (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

35. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

