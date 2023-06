Artur Szpilka postanowił przerzucić się z boksu na MMA, a podczas najbliższej gali KSW 83 Colosseum czeka go trudne wyzwanie. Pięściarz stanie naprzeciwko Mariusza Pudzianowskiego, który nie zwykł przegrywać zbyt wielu starć. Kto lepiej poradzi sobie w tej medialnej walce?

Imago/Marian Zubrzycki Na zdjęciu: Mariusz Pudzianowski

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką na gali Colosseum 2 wzbudza ogromne zainteresowanie medialne

Pudzian w oczach bukmacherów jest wyraźnym faworytem starcia z Arturem Szpilką

Zapoznajcie się z naszymi typami i kursami na walkę Pudzianowski vs Szpilka

Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka walka na KSW Colosseum 2

Mamed Khalidov okazał się zbyt wysokimi progami dla Mariusza Pudzianowskiego. Popularny Pudzian przegrał z doświadczonym zawodnikiem już w pierwszej rundzie. W teorii podczas gali KSW 83 Coloseum czeka go nieco łatwiejsze zadanie. Stanie do walki z Arturem Szpilką, który nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia w formule MMA.

Szpilka miał okazję dopiero dwukrotnie walczyć w MMA. Podczas gali KSW 71 pokonał innego byłego pięściarza, Serhija Radczenko. Również jego debiut w walkach typu freakfitght zakończył się zwycięstwem. 34-latek pokonał wówczas Denisa “Bad Boya” Załęckiego, choć przyczyniła się do tego kontuzja jego rywala.

Bukmacherzy nie dają pięściarzowi zbyt wielkich szans w starciu z Mariuszem Pudzianowskim. 46-latek ma większe doświadczenie i więcej atutów po swojej stronie. Wydaje się, że walka może zakończyć się przedwcześnie, jeśli Pudzianowski sprowadzi Szpilkę do parteru. Oczekujemy jednak, że obaj zawodnicy pokażą pełnię swoich umiejętności, a my będziemy świadkami atrakcyjnego pojedynku.

Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka, kursy bukmacherskie

Dysproporcja w kursach na obu zawodników jest dość spora. Zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego wyceniane jest na 1.50. Typ na wygraną Artura Szpilki to już 2.60. Kursy pokazują również, że bukmacherzy spodziewają się mimo wszystko krótkiego pojedynku. Typ na zdarzenie Poniżej 1.5 rundy wynosi 1.84, jednak już na opcję Powyżej 2.5 rundy już 3.94. Przed obstawianiem tej walki, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka, typy bukmacherskie

Mało argumentów przemawia za tym, żeby obstawiać zwycięstwo Artura Szpilki. Pięściarz ma nikłe doświadczenie w MMA, podczas gdy Mariusz Pudzianowski radził sobie już z wieloma uznanymi zawodnikami. Pudzian jest niezwykle groźny w parterze, dlatego jedyną szansą Szpilki na korzystny rezultat jest walka w stójce. Mimo wszystko spodziewamy się, że 46-latek szybko poradzi sobie ze swoim rywalem na gali Colosseum 2. Nasz typ: Poniżej 1.5 rundy z kursem 1.84.

Mariusz Pudzianowski – Artur Szpilka, transmisja

KSW 83 Colosseum 2 odbędzie się tym razem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety na KSW Colosseum 2 są wciąż dostępne w sprzedaży, a ich cena zaczyna się od 50 złotych. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w serwisie streamingowym Viaplay.

