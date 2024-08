Kotwica Kołobrzeg - Wisła Kraków, typy na mecz 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda pożegnała się już z europejskimi pucharami i wraca do rywalizacji na krajowym podwórku. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Kotwica Kołobrzeg Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 09:11 .

Kotwica – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków w środku tygodnia pożegnała się z europejskimi pucharami, więc może w pełni skupić się na ligowym podwórku i głównym celu, jakim jest awans do Ekstraklasy. Biała Gwiazda, z uwagi na napięty terminarz, rozegrała dotąd tylko cztery mecze w lidze. W niedzielę przyjdzie jej mierzyć się z Kotwicą Kołobrzeg, która okazała się sporym zaskoczeniem na starcie sezonu. Beniaminek punktuje na niezłym poziomie, choć ma za sobą dotkliwą porażką ze Zniczem Pruszków. Wisła ma po swojej stronie jakość, która może okazać się decydująca. Mój typ – Wisła wygra.

Kotwica – Wisła, ostatnie wyniki

Kotwica Kołobrzeg po siedmiu meczach ma w swoim dorobku 11 punktów. W minionej kolejce zanotowała dotkliwą porażkę w rywalizacji ze Zniczem Pruszków 0-4). Wcześniej była w stanie pokonać Polonię Warszawa (1-0) oraz ŁKS Łódź (2-0).

Wisła Kraków zakończyła dwumecz z Cercle Brugge porażką, co poskutkowało odpadnięciem z europejskich pucharów. W rewanżu Biała Gwiazda pokazała się ze znakomitej strony i ograła Belgów 4-1, co niestety nie wystarczyło do awansu do fazy ligowej. W dwóch ostatnich kolejkach pierwszej ligi Wisła zremisowała z Arką Gdynia 2-2, a także ograła Ruch Chorzów 3-1.

Kotwica – Wisła, historia

Kotwica Kołobrzeg i Wisła Kraków nie rywalizowały dotąd ze sobą zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i Pucharze Polski.

Kotwica – Wisła, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Wisła Kraków. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 1.96. W przypadku ewentualnej wygranej Kotwicy Kołobrzeg jest to natomiast 3.48. Kurs na remis wynosi z kolei 3.55. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg Remis Wisła Kraków 3.48 3.55 1.96 3.48 3.55 1.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 09:11 .

Kotwica – Wisła, przewidywane składy

Kotwica: Kozioł, Kosakiewicz, Kozajda, Wełna, Kostewycz, Oliveira, Petrović, Kozłowski, Bykowski, Junior, Krekovic

Wisła: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Łasicki, Mikulec, Sukiennicki, Carbo, Starzyński, Duarte, Kiss, Rodado

Kotwica – Wisła, kto wygra?

Kotwica – Wisła, transmisja meczu

Niedzielny mecz 8. kolejki Betclic 1. Ligi między Kotwicą Kołobrzeg a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP Polonia oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje również możliwość śledzenia to w usłudze Betclic TV.

