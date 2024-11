Kotwica Kołobrzeg – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Kasperkiewicz

Kotwica – Bruk-Bet: typy bukmacherskie

W ramach 17. kolejki Betclic 1. Ligi Kotwica Kołobrzeg podejmie na własnym stadionie zespół Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Spotkanie rozpocznie się w piątek (22 listopada) o godzinie 18:00. Lider tabeli prowadzony przez Marcina Brosza zdołał zażegnać październikowy kryzys, kiedy zanotował dwie porażki z rzędu. W ostatniej serii gier drużyna z Małopolski zremisowała w meczu na szczycie z Miedzią Legnica (1:1).

Z kolei gospodarze znajdują się w trudnym momencie. Beniaminek przystępuje do piątkowego spotkania po serii pięciu ligowych porażek z rzędu. Czy uda im się przełamać złą passę przeciwko wymagającemu rywalowi? Uważam, że w tym meczu obie drużyny mają spore szanse na trafienie do siatki, co czyni typ atrakcyjną opcją do rozważenia u bukmachera Betclic. Mój typ: Oba zespoły strzelą gola – TAK.

Kotwica – Bruk-Bet: ostatnie wyniki

Ostatnie zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg w rozgrywkach Betclic 1. Ligi miało miejsce jeszcze w sierpniu, gdy pokonali Polonię Warszawa (1:0). Od tego czasu podopieczni Ryszarda Tarasiewicza nie mogą przełamać złej passy. Ponadto beniaminek notuje serię pięciu porażek z rzędu. Przed przerwą reprezentacyjną Kotwica uległa Pogoni Siedlce (1:2), a wcześniej przegrała z Odrą Opole (0:1), Chrobrym Głogów (2:3), Wartą Poznań (0:1) oraz Ruchem Chorzów (0:1).

Bruk-Bet Termalica znajduje się na czele rozgrywek z dorobkiem 36 punktów. Po chwilowym kryzysie, kiedy zespół Brosza przegrał ze Zniczem Pruszków (1:2) i Wisłą Kraków (0:2), szybko wrócił na właściwe tory. Zwycięstwa nad Arką Gdynia (2:1) i Górnikiem Łęczna (2:0) potwierdziły dobrą formę lidera. W ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną Termalica zremisowała u siebie z Miedzią Legnica (1:1), a punkt uratował Artem Putiwcew, który zdobył bramkę wyrównującą w 95. minucie.

Kotwica – Bruk-Bet: historia

Dotychczas obie drużyny nie miały okazji rywalizować na tym samym poziomie rozgrywkowym. W poprzednim sezonie spotkały się jednak w pierwszej rundzie Pucharu Polski, serwując kibicom prawdziwy piłkarski thriller. Po niezwykle zaciętym meczu, zakończonym remisem (4:4) po dogrywce, górą były Słonie. Bruk-Bet Termalica triumfowała w serii rzutów karnych 4:3.

Kotwica – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem spotkania rozgrywanego w Kołobrzegu jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości, to taki kurs został wyceniony u bukmachera Betclic w okolicach 1.66. Natomiast kurs na triumf Kotwicy wynosi mniej więcej 4.90. Remis w piątkowym meczu można obstawić z kursem wynoszącym około 3.65. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4.90 3.65 1.66 4.90 3.65 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 listopada 2024 21:54 .

Kotwica – Bruk-Bet: kto wygra?

Kotwica – Bruk-Bet: przewidywane składy

Kotwica Kołobrzeg: Kozioł – Kosakiewicz, Witasik, Wełna, Rajsel – Lucas Ramos, Petrović – Bykowski, Kreković, Oliveira – Kozłowski

Bruk-Bet Termalica: Chovan – Spendlhofer, Isik, Kasperkiewicz – Wolski, Ambrosiewicz, Dombrovskyi, Zaviyskyi – Karasek, Wróbel, Strzałek

Kotwica – Bruk-Bet: transmisja meczu

Mecz Kotwica Kołobrzeg – Bruk-Bet Termalica zainauguruje 17. kolejkę Betclic 1. Ligi. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 18:00. Transmisję z tego starcia będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz skomentują Dominik Pasternak i Dawid Sut.

Ponadto rywalizację pomiędzy beniaminkiem z liderem będzie też można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL.

