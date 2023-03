PressFocus Na zdjęciu: Jakub Łukowski

Korona Kielce – Wisła Płock, typy i przewidywania

W sobotę 4 marca o godzinie 17:30 Korona Kielce na własnym stadionie zagra z Wisłą Płock w spotkaniu w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Złocisto-Krwiści dobrze wyglądają po powrocie ligowej rywalizacji i w stolicy województwa świętokrzyskiego odżyły nadzieje na utrzymanie. Nafciarze z kolei notują wstydliwą serię czterech porażek z rzędu, ale wciąż są na 10. miejscu w tabeli.

Scyzory są w wyraźnie lepszej formie, dlatego stawiamy na gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Korony Kielce.

Jakub Olkiewicz z redakcji Goal.pl uważa, że w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę. Typ Kuby: obie drużyny strzelą gola – tak.

Korona Kielce – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W zespole Kamila Kuzery zapewne zabraknie kontuzjowanych Bartosza Kwietnia oraz Dawida Więckowskiego. Jeśli chodzi o drużynę Pavola Stano, to słowacki trener nie będzie mógł liczyć na Łukasza Sekulskiego i prawdopodobnie Steve’a Kapuadiego.

Korona Kielce – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Korona Kielce po zanotowaniu trzech meczów bez porażki – zwycięstwa nad Cracovią (2:1) i Lechią Gdańsk (1:0) oraz remis ze Śląskiem Wrocław (1:1) – boleśnie przegrała z Wartą Poznań (1:5). Natomiast Wisła Płock jest w fatalnej dyspozycji po powrocie Ekstraklasy – Nafciarze ponieśli porażki we wszystkich czterech rozegranych starciach, a ostatnio ulegli Pogoni Szczecin (0:1).

Korona Kielce – Wisła Płock, historia

Wisła Płock wyraźnie nie leży Koronie Kielce – Nafciarze wygrali trzy z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami. Scyzory triumfowały raz i padł jeden remis.

Korona Kielce – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu na Suzuki Arena są gospodarze. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi mniej więcej 2.35, a typ na zwycięstwo Wisły Płock to około 3.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Wisła Płock, przewidywane składy

Korona Kielce – Wisła Płock, kto wygra?

Korona Kielce – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Suzuki Arena w sobotę 4 marca o godzinie 17:30.

