Korona – Lech, typy bukmacherskie

Spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań w ramach 33. kolejki Ekstraklasy zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny jeszcze mają o co grać w tym sezonie. Gospodarze zajmują obecnie 14. lokatę i dzięki dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach udało im się wyjść ze strefy spadkowej. Natomiast “Kolejorz” znajduje się tuż za podium i walczy o grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym jednak może zabraknąć trafień. Stawiamy na to, że jedna z drużyn zakończy rywalizację bez zdobytej bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Korona – Lech, ostatnie wyniki

Piłkarze Korony Kielce w ostatnich spotkaniach delikatnie obniżyli loty. Pięć poprzednich spotkań to dwie porażki (1:2 z Piastem Gliwice oraz 1:2 ze Stalą Mielec), jeden remis (2:2 z Zagłębiem Lubin), a także dwukrotnie zwyciężali (2:1 z Jagiellonią Białystok i 1:0 z Rakowem Częstochowa).

Natomiast ostatnie pięć spotkań Lecha Poznań to trzy zwycięstwa (3:2 z Fiorentiną w Lidze Konferencji, 3:0 z Cracovią i 2:0 z Rakowem Częstochowa), remis (1:1 z Radomiakiem Radom), a także jedna porażka (0:1 z Górnikiem Zabrze). To właśnie po straci punktów na wyjeździe w Zabrzu podopieczni Johna van den Broma wrócili na dobrą ścieżkę.

Korona – Lech, historia

Rywalizacja między Koroną Kielce a Lechem Poznań lepiej układa się dla gości piątkowego pojedynku. W tym sezonie “Kolejorz” zwyciężył na własnym obiekcie po ekscytującym meczu 3:2. Natomiast wcześniej dwukrotnie zwyciężali (3:0 i 2:1) oraz zanotowali dwa bezbramkowe remisy.

Korona – Lech, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają piątkowy pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Lech Poznań, lecz to za Koroną Kielce będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo “Kolejorza” to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.75 – 1.80 podczas gdy na wygraną gospodarzy sięgają nawet 4.45. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Korona – Lech, kto wygra?

Korona – Lech, przewidywane składy

Korona – Lech, transmisja meczu

Piątkowy pojedynek Korony z Lechem będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

