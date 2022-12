Kamerun – Brazylia: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii

Kamerun – Brazylia: typy na mecz grupy G. Pewna awansu do fazy pucharowej reprezentacja Brazylia w ostatnim meczu fazy grupowej zagra z Kamerunem, który cały czas liczy się w walce o wyjście z grupy. Canarinhos, którzy prawdopodobnie zagrają w mocno rezerwowym składzie, pozostają zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, gr. G Kamerun Brazylia 8.00 5.25 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2022 09:46 .

Kamerun – Brazylia, typy i przewidywania

Czego możemy spodziewać się w piątkowym meczu? Na pewno radosnego futbolu ze strony Kamerunu, co pokazał już w ostatnim meczu z Serbią. W zetknięciu z efektownie grającą Brazylią może to sprawić, że zobaczymy w tym spotkaniu sporo bramek. Przynajmniej kilku spodziewa się dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który stawia na over 2,5. Typ Kuby Olkiewicza: powyżej 2,5 bramki

Jakub STS 1.73 powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Nasza redakcja również spodziewa się w tym meczu goli, ale nie tylko. Jesteśmy przekonani, że Brazylia stanie na wysokości zadania i po raz trzeci zapisze na swoje konto trzy punkty. Stawiamy więc na wygraną Brazylią i dorzucamy do tego zakład na przynajmniej dwa trafienia w tym meczu. Nasz typ: wygrana Brazylii i powyżej 1,5 bramki

STS 1.59 wygrana Brazylii i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Kamerun – Brazylia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Brazylii nie sprawiła zawodu swoim kibicom w dwóch pierwszych spotkaniach na mundialu. Canarinhos mają na swoim koncie sześć punktów i są już pewni gry w fazie pucharowej. W ostatnim piątkowym meczu będą chcieli przypieczętować awans z pierwszego miejsca w tabeli.

W pierwszym meczu na mundialu Brazylia odprawiła z kwitkiem Serbię, wygrywając 2:0. W drugim okazała się lepsza od Szwajcarii, którą pokonała skromnie 1:0. Dla drużyny Tite była to dziewiąta z rzędu wygrana. W piątkowy wieczór będzie chciała tę passę przedłużyć. I do meczu z Kamerunem, który przed mundialem był uważany za najsłabszą drużyną grupy G, przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Najwyższy na rynku zakład bez ryzyka w STS. Tylko u nas! Odbierz w STS z kodem GOAL

Reprezentacja Kamerunu w pierwszym meczu w Katarze przegrała 0:1 ze Szwajcarią, natomiast w drugim z Serbią w dramatycznych okolicznościach wywalczyła jeden punkt. Serbowie prowadzili w tym meczu już 3:1, ale Kamerun wykorzystując błędy defensywy rywali zdołał doprowadzić do wyrównania. To sprawia, że przed ostatnią kolejką cały czas ma szanse na wyjście z grupy. Będzie o to jednak niezwykle trudno, bowiem nie tylko musiałby sprawić sensację i pokonać Brazylię, ale liczyć również na korzystny wynik w drugim spotkaniu.

Kamerun – Brazylia, historia

Dla obu zespołów będzie to siódmy pojedynek w historii. Bilans dotychczasowych spotkań jest oczywiście bardzo korzystny dla Brazylii, która wygrała 5 z 6 meczów. Kamerunowi faworyzowanego przeciwnika udało się ograć tylko raz i miało to miejsce w 2003 roku podczas Pucharu Konfederacji.

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą cztery lata temu. Towarzyskie spotkanie, które rozegrane zostało w Anglii, zakończyło się skromną wygraną 1:0 Brazylii. Na listę strzelców wpisał się wówczas znajdujący się obecnie w świetnej formie Richarlison.

Kamerun – Brazylia, statystyki przed meczem

Kamerun przeciwko drużynom z Ameryki Południowej rozegrał sześć spotkań na mistrzostwach świata. Jego bilans to dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Oba przegrane mecze miały miejsce przeciwko Brazylii

Brazylia wygrała wszystkie siedem meczów podczas mistrzostw świata przeciwko drużynom z Afryki, strzelając w nich 20 bramek i tracąc w nich tylko dwie

Brazylia jest niepokonana w swoich ostatnich 17 meczach fazy grupowej mistrzostw świata (14 zwycięstw, 3 remisy), co jest rekordem rozgrywek.

Brazylia zachowała czyste konto w pięciu z sześciu ostatnich meczów na mistrzostwach świata, tracąc bramki tylko w ćwierćfinałowym meczu z Belgią na poprzednim mundialu (1:2)

Kamerun nigdy nie wygrał swojego ostatniego spotkania w fazie grupowej mistrzostw świata (2 remisy, 5 porażek)

Kamerun – Brazylia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości kto jest faworytem piątkowego spotkania. Inny wynik niż wygrana Brazylii będzie można traktować w kategoriach sensacji. Jeżeli spodziewacie się w tym meczu niespodzianki warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymacie najwyższy taki zakład na rynku, opiewający na 125 zł.

Kamerun Remis Brazylia 8.00 5.25 1.38 8.00 5.25 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2022 09:46 .

Kamerun – Brazylia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kamerunu 0% remisem 0% wygraną Brazylii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Kamerunu

remisem

wygraną Brazylii

Kamerun – Brazylia, przewidywane składy

Reprezentacja Kamerunu do piątkowego przystąpi oczywiście bez bramkarza Andre Onany, który ze względu na konflikt z trenerem opuścił już Katar. Jego miejsce w bramce ponownie zajmie Devis Epassy.

W zespole Brazylii po raz kolejny nie zobaczymy kontuzjowanego Neymara. Problemy zdrowotne eliminują z gry również Alexa Sandro i Danilo. Wszystko wskazuje również na to, że selekcjoner zespołu Tite da odpocząć kilku podstawowym zawodnikom, co otworzy drzwi do składu rezerwowym. Od pierwszej minuty mogą wystąpić między innymi Gabriel Jesus, Rodrygo, Fabinho czy Bruno Guimaraes.

Kamerun – Brazylia, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie grupy G mistrzostw świata pomiędzy Kamerunem i Brazylią rozpocznie się o godzinie 20:00. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP 1. Pojedynek ten skomentują Dariusz Szpakowski i Kamil Kosowski.

Zakład bez ryzyka 125 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź STS! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.