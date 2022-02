Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Montipo i Dusan Vlahovic

W piątek dojdzie do derbów Turynu, w których Juventus zagra z Torino. Każdy z zespołów walczy o zupełnie inne cele. Stara Dama nie ma większych szans na tytuł, jednak pilnuje czwartej lokaty, by dalej móc grać w Lidze Mistrzów. Z kolei Torino marzy o grze w jakimkolwiek europejskim turnieju. Jak potoczy się ten mecz? Sprawdź nasze typy i przewidywania czy kursy bukmacherskie na ten pojedynek.



Juventus Serie A



18.02.2022

20:45

Allianz Stadium



Torino

Juventus – Torino, typy i przewidywania

Wydaje się, że Juventus nie powinien mieć większych problemów w potyczce z Torino. Granata jednak postara się o jak najlepszy wynik, dlatego usprawni szyki defensywne. Stara Dama często ma więcej problemów z drużynami, które głównie walczą o przetrwanie.

Naszym zdaniem te spotkanie nie przyniesie zbyt wielu goli. Stawiamy na triumf gospodarzy i maksymalnie trzy trafienia do ostatniego gwizdka.

Superbet 2.10 wygrana Juve i poniżej 3,5 bramki Przejdź na stronę Superbet

Juventus – Torino, ostatnie wyniki

Juventus od dłuższego czasu kontynuuje serię meczów bez porażki w lidze. Podopieczni Allegriego już dawno zaznali smaku klęski, a do tego od końcówki zeszłego roku regularnie zbierają punkty. Dzięki lepszej formie zespół wrócił do czołówki i goni liderów z Mediolanu. Stara Dama do piątkowego starcia przystąpi po remisie z Atalantą (1:1).

Tymczasem Torino ostatnio osłabło z sił. Granata na całą pulę czeka od trzech kolejek i wydaje się, że w derbach o wygraną będzie niezwykle ciężko. Ostatnio goście nie dali rady Venezii (1:2) przed własną publicznością, więc na Allianz Stadium głównie skupią się na zadaniach defensywnych, aby uciułać chociaż punkt.

Juventus – Torino, historia

Jesienią Juventus pokonał Torino (1:0). Co ciekawe, mniejsza ekipa z tego samego miasta na zwycięstwo przeciwko Starej Damie czeka od 2015 r. Od tamtej pory najlepszym wynikiem gości przeciwko Bianconerim był tylko remis.

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Juventus – Torino, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Eleven Sports 1.