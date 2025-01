Juventus FC – AC Milan: typy i kursy na mecz Serie A. W ten weekend będziemy świadkami absolutnego hitu w ramach włoskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w najbliższą sobotę, 18 stycznia o godzinie 18:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Juventus FC AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2025 15:20 .

Juventus FC – AC Milan, typy i przewidywania

Juventus podejmie na własnym stadionie AC Milan w meczu 21. kolejki Serie A. To absolutny hit tej serii gier włoskiej ekstraklasy, w którym nie powinno zabraknąć emocji. Warto przypomnieć, że obie ekipy stanęły naprzeciwko siebie dwa tygodnie temu. W półfinale Superpucharu Włoch triumfował zespół z Mediolanu (2:1), który ostatecznie sięgnął po trofeum. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to Juventus zajmuje 5. miejsce, natomiast AC Milan plasuje się na 7. pozycji w stawce. Jednak obie drużyny dzielą tylko 3 punkty.

Ekipa z San Siro zdecydowanie odżyła po zatrudnieniu Sergio Conceicao. W tym meczu stawiam na gości, którzy według mnie są w lepszej formie. Mój typ: wygrana Milanu.

Juventus FC – AC Milan, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy z kontuzjami zmagają się Arkadiusz Milik, Gleison Bremer, Juan Cabal i Francisco Conceicao. Z kolei Dusan Vlahović narzekał w ostatnim czasie na dyskomfort fizyczny, a Andrea Cambiaso mierzył się z wirusem, jednak obaj piłkarze powinni być gotowi na sobotni pojedynek. Po stronie drużyny gości zabraknie Alessandro Florenziego, Rubena Loftusa-Cheeka, Samuela Chukwueze, Malicka Thiawa oraz Christiana Pulisica. Natomiast Alvaro Morata będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek.

Kontuzje Juventus FC Zawodnik Powrót Arkadiusz Milik Uraz łąkotki Początek lutego 2025 Bremer Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Juan Cabal Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Chico Conceição Uraz mięśnia Koniec stycznia 2025 Andrea Cambiaso Wirus Niepewny Dusan Vlahović Fizyczny dyskomfort Koniec stycznia 2025

Kontuzje AC Milan Zawodnik Powrót Alessandro Florenzi Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2025 Ruben Loftus-Cheek Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2025 Noah Okafor Powody osobiste Koniec stycznia 2025 Samuel Chukwueze Uraz uda Koniec stycznia 2025 Malick Thiaw Uraz mięśnia Niepewny Christian Pulisic Uraz mięśnia Niepewny

Juventus FC – AC Milan, ostatnie wyniki

Podopieczni Thiago Motty zanotowali dwa remisy w ostatnich dwóch kolejkach Serie A – 1:1 z Atalantą Bergamo i 1:1 z Torino. W tym czasie drużyna prowadzona przez Sergio Conceicao dopisała do swojego konta cztery oczka, pokonując Como 1907 (2:1) oraz dzieląc się punktami z Cagliari Calcio (1:1).

Juventus FC – AC Milan, historia

Juventus wypada trochę lepiej od Milanu w bezpośredniej rywalizacji, jeżeli weźmiemy pod lupę poprzednich pięć meczów między wspomnianymi drużynami. W tym czasie ekipa Bianconerich triumfowała bowiem dwa razy, zespół Rossonerich zaliczył tylko jedno zwycięstwo oraz padły dwa remisy.

Juventus FC – AC Milan, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego stadionu. Kurs na wygraną Juventusu wynosi około 2.20, z kolei typ na zwycięstwo Milanu to mniej więcej 3.40. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.20. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Juventus FC Remis AC Milan 2.20 3.20 3.40 2.20 3.20 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2025 15:20 .

Juventus FC – AC Milan, przewidywane składy

Juventus FC Thiago Motta AC Milan Sérgio Conceição Juventus FC Thiago Motta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Sérgio Conceição Rezerwowi 0 Alberto Baio 1 Matia Perin 16 Weston McKennie 17 Vasilije Adzic 21 Nicolo Fagioli 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 26 Douglas Luiz 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula 2 Davide Calabria 9 Luka Jović 18 Kevin Zeroli 26 Bob Murphy Omoregbe 31 Strahinja Pavlović 33 Davide Bartesaghi 42 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 96 Lorenzo Torriani 80 Yunus Musah

Juventus FC – AC Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Juventusu

remisem

zwycięstwem Milanu zwycięstwem Juventusu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Milanu 0% 1+ Votes

Juventus FC – AC Milan, transmisja meczu

Hitowe spotkanie między Juventusem a Milanem w ramach 21. kolejki Serie A będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Ponadto mecz możesz obejrzeć w internecie – za pośrednictwem serwisów streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV.

Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w najbliższą sobotę, 18 stycznia o godzinie 18:00.

*Reklama Oglądaj ZA DARMO mecze Serie A na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.