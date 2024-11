Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2024)

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Już w piątek (22 listopada) o godzinie 20:30 dojdzie do starcia mistrza Polski z wicemistrzem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 listopada 2024 17:43 .

Jagiellonia – Śląsk, typy bukmacherskie

W najbliższy piątek w ramach 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy dojdzie do starcia, w którym zobaczymy w akcji dwie najlepsze drużyny minionego sezonu. Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmie Śląsk Wrocław. Drużyny rywalizujący obecnie mają zdecydowanie inne odczucia po pierwszej części kampanii. “Duma Podlasia” bowiem zajmuje drugie miejsce w tabeli, a “Wojskowi” są na szarym koncie. Mimo to nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie triumf zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok

Jagiellonia – Śląsk, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok przed przerwą reprezentacyjną imponowała formą. Drużyna Adriana Siemieńca w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (3:1 z Koroną Kielce, 3:0 z Chojniczanką Chojnice w Pucharze Polski, 2:0 z Górnikiem Zabrze i 3:0 z Molde w Lidze Konferencji), a także zanotowała jeden remis (2:2 z Rakowem Częstochowa).

Śląsk Wrocław natomiast od początku sezonu prezentuje się poniżej oczekiwań. Wicemistrzowie Polski w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 ze Stalą Mielec i 3:0 z Radomiakiem Radom w Pucharze Polski), zaliczyli jeden remis (0:0 z Rakowem Częstochowa), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Zagłębiem Lubin oraz 0:1 z Górnikiem Zabrze).

Jagiellonia – Śląsk, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć pomiędzy Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami “Dumy Podlasia”. W rundzie jesiennej padł wynik 2:0, natomiast wiosną było 3:1.

Jagiellonia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Śląska Wrocław natomiast sięga nawet 4.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wspomnianego bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 1.82 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 listopada 2024 17:43 .

Jagiellonia – Śląsk, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Śląsk Wrocław Jacek Magiera Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi 1 Max Stryjek 4 Jetmir Haliti 5 Cezary Polak 6 Taras Romanczuk 8 Nené 20 Miki Villar 29 Marcin Listkowski 82 Tomás Silva 1 Tomasz Loska 3 Serafin Szota 4 Lukasz Bejger 6 Lukasz Gerstenstein 11 Sebastian Musiolik 14 Mateusz Bartolewski 20 Aleksander Wolczek 21 Tudor Baluta 22 Mateusz Zukowski 26 Burak Ince 99 Adam Basse

Jagiellonia – Śląsk, transmisja

Piątkowa potyczka w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowana w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Jagiellonia – Śląsk zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ 4K Ultra, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

