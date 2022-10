PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W 15. kolejce polskiej ekstraklasy „Żółto-Czerwoni” zagrają z „Wojskowymi”. Czy Legia Warszawa w Białymstoku poradzi sobie z tamtejszą Jagiellonią?

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 3.00 3.45 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2022 17:40 .

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, typy i przewidywania

W sobotę 29 października o godzinie 17:30 Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa w jednym z najciekawszych spotkań w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy przed tą serią gier zajmuje 4. miejsce w tabeli, a „Żółto-Czerwoni” plasują się na 10. pozycji. W pojedynkach pomiędzy Jagiellonią a Legią nigdy nie brakuje emocji i mamy nadzieję, że podobnie będzie również w ten weekend.

Nieznacznym faworytem bukmacherów w tym starciu są goście, ale statystyki mówią, że w Białymstoku możemy być świadkami podziału punktów. Co ważne, Legia zremisowała 4 z ostatnich 5 meczów na wyjeździe przeciwko Jagiellonii. Nasz typ: remis.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok nie jest w najlepszej formie. Choć ostatnio podopieczni Macieja Stolarczyka zremisowali ze Śląskiem Wrocław (1:1), to wcześniej ponieśli dwie porażki z Wartą Poznań w Ekstraklasie (0:2) oraz z Lechią Zielona Góra w Pucharze Polski, co było nie lada niespodzianką. Legia Warszawa z trzech ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach wygrała jedno spotkanie – z Wisłą Płock w Pucharze Polski (3:0), raz zremisowało – w poprzedniej kolejce Ekstraklasy przeciwko Pogoni Szczecin (1:1) i poniosło jedną porażkę z Wisłą Płock w lidze (1:2).

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami Legia wygrała dwukrotnie, Jagiellonia odniosła jedno zwycięstwo i byliśmy świadkami dwóch remisów. Ostatnie starcie „Żółto-Czerwonych” z „Wojskowymi” zakończyło się wynikiem 2:2, a na listę strzelców wpisali się wówczas Puerto oraz Imaz po stronie Jagiellonii i Pekhart oraz Pazdan (samobój) po stronie Legii.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu w Białymstoku są goście. Kurs na wygraną Legii wynosi bowiem mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo Jagiellonii to około 3.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, przewidywane składy

W zespole Macieja Stolarczyka zabraknie pauzującego za żółte kartki Bogdana Tiru oraz kontuzjowanych Ivana Runje i Michała Pazdana. Niepewny jest występ Tarasa Romanczuka. Jeśli chodzi o Legię Warszawa, to na ten moment nie ma absencji w drużynie Kosty Runjaicia.

Jagiellonia: Alomerović – Tiru, Puerto, Nastić, Prikryl – Pospisil, Nene, Lewicki, Imaz, Gual – Kowalski

Legia: Tobiasz – Augustyniak, Jędrzejczyk, Nawrocki – Wszołek, Slisz, Kapustka, Josue, Mladenović – Rosołek, Carlitos

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu w Białymstoku w sobotę 29 października o godzinie 17:30.

