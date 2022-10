Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Korona: typy, kursy, zapowiedź. W drugim niedzielnym spotkaniu 11. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmie przed własną publicznością Koronę Kielce. Obie drużyny miały dwa tygodnie podczas przerwy reprezentacyjnej na poprawienie swoich mankamentów w grze. Kto zaprezentuje się lepiej w starciu “żółto-czerwonych”? Przekonamy się w niedzielę o godzinie 15:00.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, typy i przewidywania

Jagiellonia po rozczarowującym początku sezonu jest obecnie niepokonana od sześciu ligowych gier, z których jednak wygrała tylko dwie i aż cztery zremisowała. Korona z kolei nie potrafi zwyciężyć od czterech spotkań (trzech ligowych) notując w tym czasie dwa remisy i dwie porażki. Z pewnością obie drużyny mają sporo rzeczy do poprawy w swojej grze, dlatego w niedzielę przekonamy się, która ekipa lepiej przepracowała czas na przerwę reprezentacyjną. Faworytem są mimo wszystko białostocczanie. Również bilans ostatnich spotkań bezpośrednich przemawia za drużyną z Podlasia. Koronie w Białymstoku będzie niezwykle trudno o przełamanie złej passy biorąc pod uwagę formę obu zespołów. Nasz typ: zwycięstwo Jagielloni – TAK.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Jagiellonia będzie musiała poradzić sobie w niedzielnym pojedynku bez pauzującego za cztery żółte kartki Nene. To spora strata dla Jagi, bowiem to jeden z kluczowych zawodników tego zespołu. Ekipa z Podlasia prawdopodobnie będzie musiała sobie poradzić też bez kontuzjowanego Tomasza Kupisza. W lepszej sytuacji jest trener Leszek Ojrzyński, który nie musi martwić się zawieszenia swoich graczy. Ponadto kilku graczy wraca do gry po wyleczeniu urazów, dzięki czemu szkoleniowiec będzie miał większe pole manewru przy wyborze składu.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Jagiellonia jest niepokonana w lidze od sześciu spotkań, jednak wygrała z nich tylko dwa z Miedzią Legnica i Stalą Mielec. W tym czasie Jaga dzieliła się punktami z Lechią, Zagłębiem Lubin, Górnikiem Zabrze oraz Rakowem. Ostatni raz przegrali z 6 sierpnia z w meczu z Radomiakiem. Obecnie zajmuje dziewiątą pozycję w ligowej tabeli.

Korona to obecnie czternasty zespół PKO Ekstraklasy. Kielczanie nie potrafią zgarnąć trzech punktów od czterech spotkań remisując z Miedzią i Skrą Częstochowa w meczu towarzyskim, a także przegrywając z Górnikiem i Pogonią. W lidze podopieczni Ojrzyńskiego ostatni raz wygrali 27 sierpnia w meczu z Radomiakiem. W międzyczasie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski pokonując Stal Rzeszów.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, historia

Ostatni raz obie ekipy spotkały się w sezonie 2019/20. W Białymstoku padł bezbramkowy remis, natomiast w Kielcach wygrała Jagiellonia 2:0. Ostatnie pięć spotkań to dwa zwycięstwa zespołu z Podlasia, dwa remisy i jedna wygrana Korony.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Jagiellonia Białystok, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,60. Dużo wyższe kursy zostały ustalone na remis w tym starciu i oscylują wokół 3,95. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobna jest wygrana Korony Kielce.

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Alomerović, Prikryl, Puerto, Tiru, Nastić, Lewicki, Gaul, Łaski, Romańczuk, Cernych, Imaz

Korona Kielce: Forenc, Zebić, Trojak, Balić, Danek, Sewerzyński, Takac, Sierpina, Podgórski, Śpiączka, Łukowski

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek PKO Ekstraklasy, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Koroną Kielce będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję “na żywo” z tego spotkania będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. My, serdecznie zachęcamy do śledzenia tego widowiska poprzez usługę CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, możecie skorzystać z promocji i zaoszczędzić aż 96 zł, płacąc 198 zł zamiast 294 zł. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.

