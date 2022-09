Inter – Roma: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: AS Roma

Przerwa reprezentacyjna już za nami, zatem wracamy do ligowego grania. W sobotę w Serie A czeka nas prawdziwa piłkarska uczta, bowiem Inter Mediolan zagra przed własną publicznością z AS Romą. Obie ekipy sąsiadują w tabeli i chcą zbliżyć się do ligowej czołówki, do czego będzie potrzebne zdobycie trzech punktów. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Inter – Roma, typy i przewidywania

Co prawda Inter i Roma są w bliskim kontakcie z ligową czołówką, lecz o obu ekipach można śmiało powiedzieć, że nie grają na miarę oczekiwań. Spodziewano się po nich walki o krajowe mistrzostwo, a na ten moment nie wyglądają na przekonujących kandydatów. Wicemistrzowie Włoch mizernie prezentują się w defensywie, gdyż w siedmiu meczach stracili aż 11 bramek. Podopieczni Jose Mourinho dysponują natomiast ogromną siłą ofensywną, lecz nie potrafią za bardzo korzystać ze swoich atutów. Biorąc natomiast pod uwagę okoliczności meczu, jego gospodarza, potencjał kadrowy, a także historię bezpośrednich spotkań, faworytem sobotniej rywalizacji będzie Inter. Nasz typ – wygrana Interu.

Inter – Roma, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy w niedzielę na pewno zabraknie kontuzjowanego Dalberta, a także pauzującego za nadmiar żółtych kartek Marcelo Brozovicia. Pod znakiem zapytania stoi również występ Romelu Lukaku, który po raz ostatni na boisku pojawił się jeszcze pod koniec sierpnia. Od tego czasu leczy kontuzję uda.

Po stronie rzymian na próżno szukać kontuzjowanych Georginio Wijnalduma, Ricka Karsdorpa, Stephana El Shaarawy’ego oraz Ebrimy Darboe.

Inter – Roma, ostatnie wyniki

Inter po siedmiu ligowych spotkaniach ma na swoim koncie 12 punktów, a do liderującego Napoli traci pięć “oczek”. Przed przerwą reprezentacyjną wicemistrzowie Włoch przegrali na wyjeździe z Udinese 1-3, a w środku tygodnia pokonali Viktorię Pilzno 2-0 i odnieśli pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Z pięciu ostatnich ligowych meczów “Nerrazzuri” wygrywali dwa razy, natomiast trzykrotnie schodzili z boiska pokonanym.

Pomimo ogromnej przewagi AS Roma w poprzedniej kolejce nie zdołała sprostać wyzwaniu i przegrała z Atalantą 0-1. Wcześniej pewnie pokonała HJK w fazie grupowej Ligi Europy oraz ograła Empoli 2-1. Na ten moment podopieczni Jose Mourinho mają punkt przewagi nad Interem.

Inter – Roma, historia

Trzeba przyznać, że Inter jest dla rzymian wyjątkowo niewygodnym przeciwnikiem. Z pięciu ostatnich bezpośrednich starć czterokrotnie wygrywali sobotni gospodarze, a raz padł remis. Po raz ostatni Roma pokonała “Nerrazzurich” w 2017 roku. Wówczas gole strzelał Radja Nainggolan, a w składzie Romy byli tacy zawodnicy, jak Mohamed Salah, Wojciech Szczęsny czy Antonio Rudiger.

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Inter Mediolan. Kurs na jego zwycięstwo waha się między 2,05 a 2,10. W przypadku wygranej Romy wynosi on nawet 3,60.

Inter – Roma, przewidywane składy

Inter Mediolan: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Gosens, Dzeko, Martinez

AS Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Pellegrini, Matic, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Belotti

Inter – Roma, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie pomiędzy Interem Mediolan a AS Romą rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję będzie można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1.

