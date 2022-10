PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Inter – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Wtorkowe spotkanie na San Siro w Mediolanie powinno dostarczyć wielkich emocji. Piłkarze obu drużyn zdają sobie sprawę, że ewentualna porażka mocno skomplikuje ich sytuację w walce o awans do fazy pucharowej. Przed wtorkową konfrontacją obie drużyny są w podobnej sytuacji.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów, gr. C Inter Mediolan FC Barcelona 4.20 4.00 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2022 09:00 .

Inter – Barcelona, typy i przewidywania

Inter Mediolan do wtorkowego spotkania nie przystępuje w najlepszym dla siebie momencie. Nerazzurri zawodzą na krajowej arenie i trudno spodziewać się z ich strony przełamanie w meczu z Barceloną. Z kolei Duma Katalonii na boiskach La Liga konsekwentnie punktuje i po ostatnim weekendzie objęła nawet prowadzenie w tabeli. To zespół Xaviego Hernandeza wybiegnie na boisko w roli zdecydowanego faworyta, ale nie oznacza to, że w Mediolanie czeka go łatwa przeprawa. Na kolejne gole na boiskach Ligi Mistrzów liczy również Robert Lewandowskiego, na którego trafienie kurs w opisanej poniżej promocji BETFAN wynosi aż 100.00! I na to właśnie stawiamy. Nasz typ: gol Lewandowskiego

Kurs 100.00 na bramkę Lewandowskiego w BETFAN

Robert Lewandowski jest obecnie kluczem do zwycięstw Barcelony. Reprezentant Polski imponuje skutecznością od początku pobytu w Barcelonie i kibice Dumy Katalonii bardzo na niego liczą we wtorkowym meczu z Interem. Świetną ofertę z tej okazji przygotował bukmacher BETFAN. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można postawić na bramkę Lewandowskiego po kursie 100.00! Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszego depozytu w minimalnej kwocie 55 zł Zagraj pierwszy dowolny kupon za minimum 50 zł. Dzięki temu odblokujesz sobie możliwość skorzystania z promocji Zagraj kupon SOLO na bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Interem na stronie promocji Maksymalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Lewandowski zdobędzie bramkę wygrana z kuponu trafi na Twoje konto główne

Inter – Barcelona, ostatnie wyniki

Po dwóch kolejkach obie drużyny są w podobnej sytuacji w walce o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów – mają na swoim koncie po trzy punkty. Jedyne zwycięstwa jedenastki Interu i Barcelony odniosły w meczach przeciwko Viktorii Pilzno – odpowiednio 2:0 na wyjeździe i 5:1 u siebie. Nie dały natomiast rady w konfrontacjach z Bayernem Monachium. Bawarczycy oba mecze wygrali 2:0. Wtorkowy pojedynek na San Siro będzie miał tym samym bardzo duże znaczenie w walce Interu i Barcelony o wyjście z grupy. Pokonany znajdzie się w nieciekawej sytuacji przed kolejnymi meczami.

W zdecydowanie lepszych nastrojach do wtorkowego meczu przystąpi jednak Barcelona, która w rozgrywkach ligowych kontynuuje zwycięską serię i po ostatniej kolejce objęła prowadzenie w ligowej tabeli. Podopieczni Xaviego Hernandeza wygrali pięć ostatnich meczów w La Liga, a w ostatni weekend po bramce Roberta Lewandowskiego skromnie 1:0 pokonali Real Mallorca.

Interowi na krajowej arenie nie wiedzie się tak dobrze. Jedenastka Simone Inzaghiego po ośmiu kolejkach z bilansem 4-0-4 zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Nerazzurri przegrali trzy z czterech ostatnich ligowych spotkań, a w ostatnim meczu przegrał 1:2 przed własną publicznością z Romą. Tym samym przed wtorkową konfrontacją z Barceloną trudno o optymizm w szeregach gospodarzy.

Inter – Barcelona, historia

Nie będzie to pierwsza konfrontacja obu drużyn na boiskach Ligi Mistrzów. Bilans dotychczasowych pojedynków jest bolesny dla Nerazzurrich, bowiem Barcelona wygrała 6 z 10 meczów. Inter sposób na pokonanie Dumy Katalonii znalazł tylko raz. Miało to miejsce w pierwszym półfinałowym meczu w sezonie 2009/10, kiedy mecz na San Siro zakończył się wynikiem 3:1.

Do ostatnich pojedynków doszło jesienią 2019 roku w fazie grupowej. Oba mecze zakończyły się wygranymi 2:1 Barcelony.

Inter – Barcelona, kursy bukmacherskie

Choć gospodarzem wtorkowego spotkania będzie Inter Mediolan i będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, bukmacherzy nie wróżą mu sukcesu. Ich zdaniem wyraźnym faworytem do zwycięstwa jest FC Barcelona, na wygraną której standardowe kursy nie przekraczają obecnie 1.85. Szukając zakładów na ten mecz warto zwrócić uwagę na promocję BETFAN, która pozwala postawić na bramkę Lewandowskiego po kursie 100.00.

Inter – Barcelona, przewidywane składy

Gospodarze do wtorkowego spotkania przystąpią poważnie osłabieni, bowiem na murawie nie zobaczymy dwóch kluczowych zawodników zespołu – Marcelo Brozovicia i Romelu Lukaku. Gotowy do gry jest natomiast Hakan Calhanoglu, który wrócił już do gry w ostatnim ligowym meczu.

Długa lista nieobecnych jest w ekipie Dumy Katalonii. Sztab szkoleniowy Barcelony nie będzie miał do swojej dyspozycji Ronalda Araujo, Memphisa Depay’a, Frenkiego de Jonga i Julesa Kounde, którzy wrócili z kontuzjami ze zgrupowań swoich reprezentacji. Z urazem zmaga się ponadto Hector Bellerin.

Inter: Handanovic – Skriniar, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco – Martinez, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Christensen, Garcia, Alba – Kessie, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Raphinha

Inter – Barcelona, transmisja meczu

Wtorkowy hit Ligi Mistrzów, który rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można obejrzeć między innymi w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu zawierającego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sport można teraz uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić aż 96 zł. Za półroczny dostęp zapłacimy tylko 288 zł, zamiast 384 zł w standardowej ofercie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.