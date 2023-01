PressFocus Na zdjęciu: Edin Dżeko i Henrikh Mkhitaryan

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. “Nerazzurri” w ćwierćfinale Coppa Italia zmierzą się z “Orobicimi”. Inter Mediolan jest faworytem w starciu z Atalantą Bergamo, ale ekipa Gian Piero Gasperiniego od pewnego czasu pozostaje w świetnej formie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania.

Coppa Italia Inter Mediolan Atalanta 1.95 3.60 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2023 21:15 .

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, typy i przewidywania

Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego broni tytułu. Inter Mediolan w finale poprzedniej edycji Pucharu Włoch wygrał 4:2 z Juventusem. Czy “Nerazzurri” powtórzą ten sukces? W ćwierćfinale tegorocznego Coppa Italia na zespół ze stolicy mody czeka Atalanta Bergamo, która na pewno postawi się bardziej utytułowanemu rywalowi.

Inter Mediolan wygrał w 10 z ostatnich 15 meczów i jest obrońcą tytułu. Wydaje nam się, że pomimo świetnej formy Atalanty Bergamo, we wtorkowy wieczór główną rolę odegra doświadczenie “Nerazzurrich”. Nasz typ: zwycięstwo Interu Mediolan.

STS 1.90 Wygrana Interu Mediolan Zagraj!

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, sytuacja kadrowa

W zespole Simone Inzaghiego nie zagrają kontuzjowani Marcelo Brozović, Samir Handanović oraz Dalbert. Jeśli chodzi o Atalantę Bergamo, to na boisku raczej nie zobaczymy Davide Zappacosty, Simone Muratore i Jose Luisa Palomino, którzy zmagają się z urazami.

Inter – absencje:

Atalanta – absencje:

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, ostatnie wyniki

Inter w dwóch ostatnich kolejkach Serie A wygrał z Cremonese (2:1) i niespodziewanie przegrał z Empoli (0:1). Wcześniej “Nerazzurri” zdobyli Superpuchar Italii po zdominowaniu Milanu (3:0), a jeśli chodzi o Puchar Włoch, to w poprzedniej rundzie po dogrywce pokonali Parmę Calcio (2:1).

Atalanta Bergamo w tym samym czasie w Serie A poradziła sobie z Sampodorią Genua (2:0) oraz zremisowała z Juventusem (3:3). “Orobici” w 1/8 finału Coppa Italia mierzyli się ze Spezią Calcio, której nie dali żadnych szans (5:2).

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, historia

Z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi ekipami padły aż trzy remisy. Inter Mediolan w tym czasie triumfował dwa razy, a Atalanta Bergamo nie wygrała ani razu.

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, kursy bukmacherskie

“Nerazzurri” są faworytem wtorkowego meczu na Stadio Giuseppe Meazza. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi mniej więcej 1.90, a typ na zwycięstwo Atalanty Bergamo to około 4.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.65. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, przewidywane składy

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez

Atalanta: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Boga; Hojlund

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Interu 50% remisem 0% zwycięstwem Atalanty 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Interu

remisem

zwycięstwem Atalanty

Inter Mediolan – Atalanta Bergamo, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Polsacie Sport News, a także na stronach Superbet oraz Betclic. Początek meczu na Stadio Giuseppe Meazza we wtorek 31 stycznia o godzinie 21:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.